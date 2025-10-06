https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/tff-baskani-haciosmanoglu-galatasaray-besiktas-derbisinde-kural-hatasi-yok-o-bir-hakem-hatasi-1099968984.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası

06.10.2025

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor kanalında açıklamalarda bulundu.Başkanlığı hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, “Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz var ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı” dedi.'Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Ben televizyonda tekrarlarını izlerken yüzde 80-90 pozisyonu söylüyorum. Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek. 4 büyük takımımız var. Türkiye'de son yıllarda rekabet iki takım arasında dönüyor. Bizim Anadolu kulüplerimiz güzide kulüplerimiz değil mi? Büyüklük herkesi korumaktan geçiyor” açıklamasında bulundu.'O bir hakem hatası'Süper Lig'de gündem olan maçlara ve hakem olaylarına değinen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:'Bir kadın hakemimiz maç yönetecek'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Süper Lig'in ikinci yarısında derbi maçı olmasa da bir kadın hakemimiz maç yönetecek. Hedefim ise bir derbiyi kadın hakemin yönetmesi'' dedi.'Galatasaray, Manchester City’i yener'Galatasaray'ın kurasında Liverpool açıklaması sorulan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. Galatasaray, Manchester City’i yener'' şeklinde konuştu.

