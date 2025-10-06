https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/tff-baskani-haciosmanoglu-galatasaray-besiktas-derbisinde-kural-hatasi-yok-o-bir-hakem-hatasi-1099968984.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hacıosmanoğlu... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor kanalında açıklamalarda bulundu.Başkanlığı hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz var ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı" dedi.'Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Ben televizyonda tekrarlarını izlerken yüzde 80-90 pozisyonu söylüyorum. Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek. 4 büyük takımımız var. Türkiye'de son yıllarda rekabet iki takım arasında dönüyor. Bizim Anadolu kulüplerimiz güzide kulüplerimiz değil mi? Büyüklük herkesi korumaktan geçiyor" açıklamasında bulundu.'O bir hakem hatası'Süper Lig'de gündem olan maçlara ve hakem olaylarına değinen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:'Bir kadın hakemimiz maç yönetecek'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Süper Lig'in ikinci yarısında derbi maçı olmasa da bir kadın hakemimiz maç yönetecek. Hedefim ise bir derbiyi kadın hakemin yönetmesi'' dedi.'Galatasaray, Manchester City'i yener'Galatasaray'ın kurasında Liverpool açıklaması sorulan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. Galatasaray, Manchester City'i yener'' şeklinde konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde herhangi bir kural hatası olmadığını, yaşanan olayın bir hakem hatası olduğunu açıkladı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor kanalında açıklamalarda bulundu.
Başkanlığı hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, “Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey. 'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var. Özerk bir federasyonumuz var ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı” dedi.
'Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Ben televizyonda tekrarlarını izlerken yüzde 80-90 pozisyonu söylüyorum. Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek. 4 büyük takımımız var. Türkiye'de son yıllarda rekabet iki takım arasında dönüyor. Bizim Anadolu kulüplerimiz güzide kulüplerimiz değil mi? Büyüklük herkesi korumaktan geçiyor” açıklamasında bulundu.
Süper Lig'de gündem olan maçlara ve hakem olaylarına değinen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:
Arda Kardeşler'le ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği bu nedenle ceza aldı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası. Bir anda olacak bir şey değil, saldırılar devam ettiği sürece hakemlerin adaletli olması mümkün değil. Zaman tanısın kamuoyu, insanlar baskıyı bıraksın. Herkesin ciğerinin kaç gram olduğu belli. Maçın hakemi açıklanıyor. Bir sürü sitem oluyor. Bir yönetsin maçı önce, bir görelim. İmtiyaz bekleyenler yok mu? Var. Bizim kişisel olarak kimseyle münasebetimiz yok. Bana bir adım gelen on adım gideriz. Federasyon yönetme yeri. Elbette bunu yönetirken, üst perdeden bakarız anlayışımız yok.
'Bir kadın hakemimiz maç yönetecek'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Süper Lig'in ikinci yarısında derbi maçı olmasa da bir kadın hakemimiz maç yönetecek. Hedefim ise bir derbiyi kadın hakemin yönetmesi'' dedi.
'Galatasaray, Manchester City’i yener'
Galatasaray'ın kurasında Liverpool açıklaması sorulan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ''Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. Galatasaray, Manchester City’i yener'' şeklinde konuştu.