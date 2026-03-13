https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/sirbistan-mig-29-savas-ucaklarina-cin-yapimi-supersonik-cm-400-fuzeleri-entegre-etti-1104218854.html
Sırbistan, MiG-29 savaş uçaklarına Çin yapımı süpersonik CM-400 füzeleri entegre etti
2026-03-13T01:17+0300
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, RTS televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin yapımı CM-400 süpersonik füzelerinin Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarına başarıyla entegre edildiğini İfade etti. Vucic, söz konusu mühimmatın hava-yer sınıfı füzeler olduğunu belirterek entegrasyon sürecinin tamamlandığını söyledi.Sırbistan lideri, Çin üretimi bu füzelerin saha kullanımında yüksek performans gösterdiğini de vurgulayarak, sistemin kalite ve etkinliğinden memnun olduklarını dile getirdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, RTS televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin yapımı CM-400 süpersonik füzelerinin Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarına başarıyla entegre edildiğini İfade etti. Vucic, söz konusu mühimmatın hava-yer sınıfı füzeler olduğunu belirterek entegrasyon sürecinin tamamlandığını söyledi.
Bunlar hava-yer füzeleri. Mühendislerimizi tebrik ediyorum, Çin füzelerinin Rus MiG-29 savaş uçağına entegrasyonunu başarıyla tamamladık. Bu sayede, bu uçaklar Avrupa ve dünyadaki en donanımlı MiG’ler haline geldi. Bu da 200–400 kilometre mesafedeki kara hedeflerini vurabileceğimiz anlamına geliyor. Önemli sayıda füzemiz var ve daha fazlasına da sahip olacağız.
Sırbistan lideri, Çin üretimi bu füzelerin saha kullanımında yüksek performans gösterdiğini de vurgulayarak, sistemin kalite ve etkinliğinden memnun olduklarını dile getirdi.