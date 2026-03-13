Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Sırbistan, MiG-29 savaş uçaklarına Çin yapımı süpersonik CM-400 füzeleri entegre etti
Sırbistan, MiG-29 savaş uçaklarına Çin yapımı süpersonik CM-400 füzeleri entegre etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin üretimi CM-400 süpersonik hava-yer füzelerinin Sırp Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29'lara başarıyla entegre... 13.03.2026
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, RTS televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin yapımı CM-400 süpersonik füzelerinin Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarına başarıyla entegre edildiğini İfade etti. Vucic, söz konusu mühimmatın hava-yer sınıfı füzeler olduğunu belirterek entegrasyon sürecinin tamamlandığını söyledi.Sırbistan lideri, Çin üretimi bu füzelerin saha kullanımında yüksek performans gösterdiğini de vurgulayarak, sistemin kalite ve etkinliğinden memnun olduklarını dile getirdi.
aleksandar vucic, sırbistan, mig-29, çin, füze, entegrasyon, savaş uçağı, mig

01:17 13.03.2026
© AP Photo / Manish SwarupAn Indian Air Force (IAF) MIG 29 releases bombs during an air exercise named 'Vayu Shakti-2019', or air power, at Pokhran, in the western Indian state of Rajasthan, Saturday, Feb. 16, 2019
An Indian Air Force (IAF) MIG 29 releases bombs during an air exercise named 'Vayu Shakti-2019', or air power, at Pokhran, in the western Indian state of Rajasthan, Saturday, Feb. 16, 2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin üretimi CM-400 süpersonik hava-yer füzelerinin Sırp Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29’lara başarıyla entegre edildiğini, uçakların 200-400 kilometre menzilde kara hedeflerini vurabildiğini açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, RTS televizyonuna yaptığı açıklamada, Çin yapımı CM-400 süpersonik füzelerinin Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarına başarıyla entegre edildiğini İfade etti. Vucic, söz konusu mühimmatın hava-yer sınıfı füzeler olduğunu belirterek entegrasyon sürecinin tamamlandığını söyledi.
Bunlar hava-yer füzeleri. Mühendislerimizi tebrik ediyorum, Çin füzelerinin Rus MiG-29 savaş uçağına entegrasyonunu başarıyla tamamladık. Bu sayede, bu uçaklar Avrupa ve dünyadaki en donanımlı MiG’ler haline geldi. Bu da 200–400 kilometre mesafedeki kara hedeflerini vurabileceğimiz anlamına geliyor. Önemli sayıda füzemiz var ve daha fazlasına da sahip olacağız.
Sırbistan lideri, Çin üretimi bu füzelerin saha kullanımında yüksek performans gösterdiğini de vurgulayarak, sistemin kalite ve etkinliğinden memnun olduklarını dile getirdi.
