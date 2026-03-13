Sırbistan, MiG-29 savaş uçaklarına Çin yapımı süpersonik CM-400 füzeleri entegre etti

Bunlar hava-yer füzeleri. Mühendislerimizi tebrik ediyorum, Çin füzelerinin Rus MiG-29 savaş uçağına entegrasyonunu başarıyla tamamladık. Bu sayede, bu uçaklar Avrupa ve dünyadaki en donanımlı MiG’ler haline geldi. Bu da 200–400 kilometre mesafedeki kara hedeflerini vurabileceğimiz anlamına geliyor. Önemli sayıda füzemiz var ve daha fazlasına da sahip olacağız.