Savaş genişliyor mu? İsrail’den Lübnan’a sert uyarı: Bu sadece başlangıç

Savaş genişliyor mu? İsrail'den Lübnan'a sert uyarı: Bu sadece başlangıç

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması halinde İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını artıracağını açıkladı. Litani Nehri... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan hükümetini Hizbullah’ı silahsızlandırma konusunda başarısız olmakla suçlayarak sert açıklamalarda bulundu.Katz, İsrail ordusunun Lübnan’da Litani Nehri üzerindeki Zrariyeh Köprüsü’ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail’in operasyonlarının genişleyebileceğini söyledi.Bakan Katz, “Bu sadece başlangıç” diyerek İsrail’in Lübnan’daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını artırabileceği mesajını verdi.Hedef Hizbullah’ın silahsızlandırılmasıİsrail Savunma Bakanı, Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma yükümlülüğünü yerine getirmediğini savundu.Katz, bu durumun devam etmesi halinde İsrail’in askeri baskıyı artıracağını ve Lübnan’daki Hizbullah bağlantılı hedeflerin vurulacağını belirtti.Açıklamada ayrıca Hizbullah tarafından kullanıldığı öne sürülen ulusal altyapının da hedef alınabileceği ifade edildi.'Saldırılar artabilir' mesajıYnet News’te yer alan açıklamalara göre Katz, İsrail’in askeri operasyonlarının Hizbullah silahsızlandırılana kadar süreceğini söyledi.İsrail yönetimi, Hizbullah’ın Lübnan’da sahip olduğu askeri kapasitenin İsrail için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor.Lübnan’a 'toprak kaybı' uyarısıKatz ayrıca Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması halinde Lübnan’ın toprak kayıpları yaşayabileceği uyarısında bulundu.İsrail Savunma Bakanı’nın bu açıklamaları, İsrail-Lübnan sınırında gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.Uzmanlar, İsrail’in son dönemde Lübnan’daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını artırmasının, bölgedeki çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşme riskini yükselttiğini belirtiyor.

