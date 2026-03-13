https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-iki-koy-ele-gecirildi-iki-storm-shadow-engellendi-bir-1104236385.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: İki köy ele geçirildi, iki Storm Shadow engellendi, bir uçak düşürüldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.Son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 6 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı havaalanları, SİHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 2 olduğu kaydedildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 9 bin 145 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 156 zırhlı savaş aracı imhaedildi.Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını ve bir helikopteri düşürdü.Ukrayna ordusuna ait 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzesi, 30 güdümlü uçak bombası, 33 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 2.650 uçak tipi İHA engellendi.

