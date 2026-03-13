Türkiye
Reklam dünyasının duayen isimlerinden Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti
Reklam dünyasının duayen isimlerinden Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti
13.03.2026
Türkiye'de reklam dünyasının duayen isimlerinden biri olan film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Velidedeoğlu’nun cenazesi yarın Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.Reklam dünyasında bir ekol olarak anılıyorduİstanbul Reklam’ın animasyon departmanında meslek hayatına başlayan Velidedeoğlu, 1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte Güzel Sanatlar Reklam Ajansını kurdu. Türkiye’de modern reklamcılık anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynayan isim ve ekol olarak biliniyor. Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik, beste ve film yapımcılığı alanındaki başarılarıyla da biliniyordu. Velidedeoğlu, ‘The Ottoman Lieutenant’ (2017), ‘Harvard Man’ (2001) ve ‘Black &amp; White’ (1999) gibi filmlerin yapımcılığını da yapmıştı.Alinur Velidedeoğlu Kimdir? 1953 yılında Michigan’da dünyaya gelen Alinur Velidedeoğlu, küçük yaşlarda Türkiye’ye döndü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin hukuk tarihinde önemli bir yere sahip olan Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan Alinur Velidedeoğlu, reklam sektöründe de büyük üzüntü yarattı.
10:34 13.03.2026
Alinur Velidedeoğlu sosyal medya
Alinur Velidedeoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
Reklam dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Alinur Velidedeoğlu yaşamını kaybetti. 73 yaşındaki ünlü reklamcı yarın toprağa verilecek.
Türkiye'de reklam dünyasının duayen isimlerinden biri olan film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Velidedeoğlu’nun cenazesi yarın Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Reklam dünyasında bir ekol olarak anılıyordu

İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında meslek hayatına başlayan Velidedeoğlu, 1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte Güzel Sanatlar Reklam Ajansını kurdu. Türkiye’de modern reklamcılık anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynayan isim ve ekol olarak biliniyor. Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik, beste ve film yapımcılığı alanındaki başarılarıyla da biliniyordu. Velidedeoğlu, ‘The Ottoman Lieutenant’ (2017), ‘Harvard Man’ (2001) ve ‘Black & White’ (1999) gibi filmlerin yapımcılığını da yapmıştı.

Alinur Velidedeoğlu Kimdir?

1953 yılında Michigan’da dünyaya gelen Alinur Velidedeoğlu, küçük yaşlarda Türkiye’ye döndü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin hukuk tarihinde önemli bir yere sahip olan Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan Alinur Velidedeoğlu, reklam sektöründe de büyük üzüntü yarattı.
