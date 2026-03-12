https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/unlu-yonetmen-cemal-alpandan-kotu-haber-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-1104193946.html
12.03.2026
Ünlü yönetmen Cemal Alpan'dan kötü haber: Doğum gününde hayatını kaybetti
Ünlü yönetmen Cemal Alpan doğum gününde hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Alpan bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
"Merve Kült" ve "Rüyanda Görürsün" gibi filmlerle tanınan, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin rol aldığı reklam filmlerine imza atan ünlü yönetmen Cemal Alpan doğum gününde hayatını kaybetti. 57 yaşındaki yönetmen bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Alpan bugün toprağa verilecek.
Acı haberi kardeşi duyurdu
Pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybeden yönetmen Cemal Alpan, doğum gününde vefat etti. Alpan'ın vefatını kardeşi Cem Alpan, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Ağabeyim, Cemal Alpan’ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
Cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Yönetmen Alpan bugün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cemal Alpan, eğitim hayatını Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Sanat bilgisini derinleştirmek için Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Sanat Tarihi eğitimi aldı. Alpan, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin rol aldığı reklam filmlerini çekmişti.