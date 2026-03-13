https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/prof-dr-kocbulut-tokat-depremini-degerlendirdi-bolgede-buyuk-deprem-olasiligi-var-mi-1104234975.html
Prof. Dr. Koçbulut, Tokat depremini değerlendirdi: Bölgede büyük deprem olasılığı var mı?
Prof. Dr. Koçbulut, Tokat depremini değerlendirdi: Bölgede büyük deprem olasılığı var mı?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Koçbulut, Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük deprem olasılığını olmadığını söyledi ve "Bundan sonra bölgede... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T14:21+0300
2026-03-13T14:21+0300
2026-03-13T14:21+0300
son depremler
deprem
türkiye
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095618253_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34ec460bbd965c36afe8f476b9fdc55f.jpg
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.Tokat depremi büyük depremi tetikler mi? Tokat'ta büyük deprem olur mu?Niksar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir proje çalışması için ilçede bulunan Prof. Dr. Koçbulut, gazetecilere, depremin yaşandığı bölgede üç aşamalı faylar olduğunu, son yaşanan depremin de 1942 yılındaki Niksar-Erbaa depreminin havzası içinden geçen fayda meydana geldiğini söyledi.Niksar merkezli son depremin odak noktasının Pınarbeyli köyü karşısında tepenin arkasındaki derenin gerisinde bulunan fay üzerinde oluştuğunu anlatan Koçbulut, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) diri fay haritasında 1942 kırığını turuncu görüyoruz. Onun kuzeyinde de saçınımlı şekilde kırmızı hatları görüyoruz. İşte bu deprem, kırmızı hatların doğu ucunda meydana geldi. Tam olarak Niksar ile Erbaa ilçeleri arasında, tam Erbaa'nın son köyü ve Niksar'ın son köyü odak düşüyor. Bundan sonra bölgede daha büyük bir deprem oluşturacak bir segment yok." ifadelerini kullandı.'Kırılma periyodu 200 yıl'Bölgede bu zamana kadar en büyük depremin 7 büyüklüğünde meydana geldiğine işaret eden Koçbulut, "20 Aralık 1942'de meydana gelen Niksar-Erbaa depremi, Niksar'dan başlayıp Erbaa'ya kadar geçen hat boyunca 40 kilometre yüzey kırığı oluşturdu. Üzerinden 80 sene geçti. Bu 80 sene içinde burada 7 ve daha büyük bir deprem üretecek enerji henüz birikmiş durumda değil. Çünkü burada fayların kırılma periyodu yaklaşık 200-250 yıl civarında." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/tokat-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-dikkat-ceken-uyari-bolge-7-buyuklugune-kadar-deprem-1104223381.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095618253_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_950794f042e9042e0c37b6e97c8c7260.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, türkiye, deprem son dakika
deprem, türkiye, deprem son dakika
Prof. Dr. Koçbulut, Tokat depremini değerlendirdi: Bölgede büyük deprem olasılığı var mı?
Prof. Dr. Koçbulut, Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük deprem olasılığını olmadığını söyledi ve "Bundan sonra bölgede daha büyük bir deprem oluşturacak bir segment yok" dedi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
Tokat depremi büyük depremi tetikler mi? Tokat'ta büyük deprem olur mu?
Niksar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir proje çalışması için ilçede bulunan Prof. Dr. Koçbulut, gazetecilere, depremin yaşandığı bölgede üç aşamalı faylar olduğunu, son yaşanan depremin de 1942 yılındaki Niksar-Erbaa depreminin havzası içinden geçen fayda meydana geldiğini söyledi.
Niksar merkezli son depremin odak noktasının Pınarbeyli köyü karşısında tepenin arkasındaki derenin gerisinde bulunan fay üzerinde oluştuğunu anlatan Koçbulut, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) diri fay haritasında 1942 kırığını turuncu görüyoruz. Onun kuzeyinde de saçınımlı şekilde kırmızı hatları görüyoruz. İşte bu deprem, kırmızı hatların doğu ucunda meydana geldi. Tam olarak Niksar ile Erbaa ilçeleri arasında, tam Erbaa'nın son köyü ve Niksar'ın son köyü odak düşüyor. Bundan sonra bölgede daha büyük bir deprem oluşturacak bir segment yok." ifadelerini kullandı.
'Kırılma periyodu 200 yıl'
Bölgede bu zamana kadar en büyük depremin 7 büyüklüğünde meydana geldiğine işaret eden Koçbulut, "20 Aralık 1942'de meydana gelen Niksar-Erbaa depremi, Niksar'dan başlayıp Erbaa'ya kadar geçen hat boyunca 40 kilometre yüzey kırığı oluşturdu. Üzerinden 80 sene geçti. Bu 80 sene içinde burada 7 ve daha büyük bir deprem üretecek enerji henüz birikmiş durumda değil. Çünkü burada fayların kırılma periyodu yaklaşık 200-250 yıl civarında." değerlendirmesinde bulundu.