Pezeşkiyan: Meşru savunma hakkı çerçevesinde, saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır
Pezeşkiyan: Meşru savunma hakkı çerçevesinde, saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi görüştü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ülkesinin savaşı başlatmadığını ve sürdürmeye de meyilli olmadığını söyledi:Ayrıca Pezeşkiyan, BRICS'in bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, bölgedeki çatışmanın büyümesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını dile getirdi.Modi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a, artan gerilim, sivillerin hayatını kaybetmesi ve sivil altyapıya verilen zarar nedeniyle derin endişe duyduğunu ilettiğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi görüştü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ülkesinin savaşı başlatmadığını ve sürdürmeye de meyilli olmadığını söyledi:
İran, savaşı başlatmamıştır ve sürdürmek istememektedir. Ancak meşru savunma hakkı çerçevesinde, saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır.
Ayrıca Pezeşkiyan, BRICS'in bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, bölgedeki çatışmanın büyümesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını dile getirdi.
Modi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a, artan gerilim, sivillerin hayatını kaybetmesi ve sivil altyapıya verilen zarar nedeniyle derin endişe duyduğunu ilettiğini açıkladı.
