https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/orta-dogudan-ozel-jetle-goc-tek-bir-sefere-yaklasik-150-bin-dolar-odeyenler-var-1104226225.html
Ortadoğu’dan özel jetle göç: Tek bir sefere yaklaşık 150 bin dolar ödeyenler var
Ortadoğu’dan özel jetle göç: Tek bir sefere yaklaşık 150 bin dolar ödeyenler var
Sputnik Türkiye
28 şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Ortadoğu'da Hürmüz Boğazı'na ve Lübnan'a genişledi. İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T11:54+0300
2026-03-13T11:54+0300
2026-03-13T12:12+0300
dünya
ortadoğu
abd
i̇ran
lübnan
hava yolu
özel jet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104227333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b4bdb152b9f6b06e34d66fab2ee6ad9.png
BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan 20 yıllık süreçte zenginlerin popüler destinasyonu olmuştu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, enerji sektörünün yanı sıra hava ulaşımını da vurdu.İHA ve füze savaşları Körfez'de hayatı durma noktasına getirdi. Önce hava sahaları kapandı, hava yolları uçuşlarını kritik seviyede düşürdü, büyük hava yolları Orta Doğu'ya uçuşlarını askıya aldı. Umman'ın başkenti Maskat, uçuşların popüler çıkış noktası olurken Türkiye'nin İstanbul kenti ise popüler varış noktası oldu. Süper zenginlerin yaşadığı panik, yüz binlerce kişiyi kısıtlı uçuşlara yönlendirdi. Uçuş bulamayanlar ise kara yoluyla Umman'a geçmeye başladı. Batı basınına yansıyan haberlere göre, Orta Doğu’dan özel jet uçuşlarına olan talep arttı, bölgeden ayrılmak için astronomik fiyatlar ödüyor.Özel jet şirketi AirX’in başkanı ve kurucusu John Matthews, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Bölgenin bazı kesimlerinde ticari uçuş programları sınırlı veya güvenilmez hale geldikçe son günlerde özel charter talebi belirgin şekilde arttı” dedi.Matthews, AirX’in geçen hafta 100 koltuklu bir uçak için yaklaşık 1,16 milyon dolar değerinde bir charter anlaşması yaptığını ekledi.Özel jet firması SHY Aviation’ın CEO’su Bernardus Vorster da ABD basınına normalde Umman’ın başkenti Maskat, Dubai ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan günde yaklaşık 10 ila 15 özel jet uçuşu olduğunu, ancak geçen hafta çarşamba günü bu sayının 98’e yükseldiğini söyledi.Vorster, 12 kişilik bir grup ve köpeklerinin Maskat’tan beş saatlik uçuş için 145 bin dolar ödediği bir jet uçuşunu örnek olarak verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/savasin-14-gunu-siddetli-patlamalar-devam-ediyor-hamaney-ilk-defa-halka-seslendi-2-abd-ucagi-dustu-1104220032.html
abd
i̇ran
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104227333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84846a675843f45b77b74537178216a3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, i̇ran, lübnan, hava yolu, özel jet
ortadoğu, abd, i̇ran, lübnan, hava yolu, özel jet
Ortadoğu’dan özel jetle göç: Tek bir sefere yaklaşık 150 bin dolar ödeyenler var
11:54 13.03.2026 (güncellendi: 12:12 13.03.2026)
28 şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Ortadoğu'da Hürmüz Boğazı'na ve Lübnan'a genişledi. İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasıyla da hava yolu ulaşımı durma noktasına geldi. Kısıtlı sayıda tahliye uçuşu yapılırken süper zenginlerin bölgeden özel jetle göçü de başladı.
BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan 20 yıllık süreçte zenginlerin popüler destinasyonu olmuştu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, enerji sektörünün yanı sıra hava ulaşımını da vurdu.
İHA ve füze savaşları Körfez'de hayatı durma noktasına getirdi. Önce hava sahaları kapandı, hava yolları uçuşlarını kritik seviyede düşürdü, büyük hava yolları Orta Doğu'ya uçuşlarını askıya aldı.
Umman'ın başkenti Maskat, uçuşların popüler çıkış noktası olurken Türkiye'nin İstanbul kenti ise popüler varış noktası oldu.
Süper zenginlerin yaşadığı panik, yüz binlerce kişiyi kısıtlı uçuşlara yönlendirdi. Uçuş bulamayanlar ise kara yoluyla Umman'a geçmeye başladı.
Batı basınına yansıyan haberlere göre, Orta Doğu’dan özel jet uçuşlarına olan talep arttı, bölgeden ayrılmak için astronomik fiyatlar ödüyor.
Özel jet şirketi AirX’in başkanı ve kurucusu John Matthews, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Bölgenin bazı kesimlerinde ticari uçuş programları sınırlı veya güvenilmez hale geldikçe son günlerde özel charter talebi belirgin şekilde arttı” dedi.
Matthews, AirX’in geçen hafta 100 koltuklu bir uçak için yaklaşık 1,16 milyon dolar değerinde bir charter anlaşması yaptığını ekledi.
Özel jet firması SHY Aviation’ın CEO’su Bernardus Vorster da ABD basınına normalde Umman’ın başkenti Maskat, Dubai ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan günde yaklaşık 10 ila 15 özel jet uçuşu olduğunu, ancak geçen hafta çarşamba günü bu sayının 98’e yükseldiğini söyledi.
Vorster, 12 kişilik bir grup ve köpeklerinin Maskat’tan beş saatlik uçuş için 145 bin dolar ödediği bir jet uçuşunu örnek olarak verdi.