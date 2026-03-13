https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/orta-dogudan-ozel-jetle-goc-tek-bir-sefere-yaklasik-150-bin-dolar-odeyenler-var-1104226225.html

Ortadoğu’dan özel jetle göç: Tek bir sefere yaklaşık 150 bin dolar ödeyenler var

28 şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Ortadoğu'da Hürmüz Boğazı'na ve Lübnan'a genişledi. İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan 20 yıllık süreçte zenginlerin popüler destinasyonu olmuştu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, enerji sektörünün yanı sıra hava ulaşımını da vurdu.İHA ve füze savaşları Körfez'de hayatı durma noktasına getirdi. Önce hava sahaları kapandı, hava yolları uçuşlarını kritik seviyede düşürdü, büyük hava yolları Orta Doğu'ya uçuşlarını askıya aldı. Umman'ın başkenti Maskat, uçuşların popüler çıkış noktası olurken Türkiye'nin İstanbul kenti ise popüler varış noktası oldu. Süper zenginlerin yaşadığı panik, yüz binlerce kişiyi kısıtlı uçuşlara yönlendirdi. Uçuş bulamayanlar ise kara yoluyla Umman'a geçmeye başladı. Batı basınına yansıyan haberlere göre, Orta Doğu’dan özel jet uçuşlarına olan talep arttı, bölgeden ayrılmak için astronomik fiyatlar ödüyor.Özel jet şirketi AirX’in başkanı ve kurucusu John Matthews, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Bölgenin bazı kesimlerinde ticari uçuş programları sınırlı veya güvenilmez hale geldikçe son günlerde özel charter talebi belirgin şekilde arttı” dedi.Matthews, AirX’in geçen hafta 100 koltuklu bir uçak için yaklaşık 1,16 milyon dolar değerinde bir charter anlaşması yaptığını ekledi.Özel jet firması SHY Aviation’ın CEO’su Bernardus Vorster da ABD basınına normalde Umman’ın başkenti Maskat, Dubai ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan günde yaklaşık 10 ila 15 özel jet uçuşu olduğunu, ancak geçen hafta çarşamba günü bu sayının 98’e yükseldiğini söyledi.Vorster, 12 kişilik bir grup ve köpeklerinin Maskat’tan beş saatlik uçuş için 145 bin dolar ödediği bir jet uçuşunu örnek olarak verdi.

