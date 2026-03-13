Türkiye
Öldürülen yaşlı çiftin oğlu, gelini ve torunu gözaltında: Altın dişlerinin bile söküldüğü ortaya çıktı
Öldürülen yaşlı çiftin oğlu, gelini ve torunu gözaltında: Altın dişlerinin bile söküldüğü ortaya çıktı
Muğla'da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden yaşlı çiftin ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu, gelini ve torununu da aralarında bulunduğu 6 kişi... 13.03.2026
Muğla Yatağan'da 76 yaşındaki Nazire Kasap ve 87 yaşındaki eşi Asım Kasap'ın evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili soruşturmada aralarında oğlu, gelini ve torununun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yangının doğal nedenlerden çıkmadığının belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirilmişti. Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin evde bulunan altınların çalındığı belirlenirken, iki adet altın dişin de çalındığı ortaya çıktı. Torunu, yurt dışına kaçarken yakalandı5 Mart'ta Asım ile eşi Nazire Kasap'ın yaşadığı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının belirlenmesi üzerine, maktullerin torunu olan şüpheli Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ve E.G. ile U.K. de gözaltına alınmıştı.Zanlılardan Busenaz K. ile eşi Kürşat K, suçlarını itiraf etmiş ve yangın çıkardıkları evde yer gösterme yapmıştı. Şüphelilerin, evden çaldıkları bir miktar altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenilmişti.Olaydan önce benzin aldıkları belirlendiSoruşturmada elde edilen kamera kayıtlarından da şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nin olaydan hemen önce akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da belirlendiği öğrenilmişti.Altın dişlerini bile sökmüşler Sabah'ın haberine göre, şüphelilerin çaldıkları altınları Ankara'da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin TL bedelle sattıkları ortaya çıktı. Ayrıca zanlılardan birinin olay sırasında kurbanlarının altın iki adet dişini de zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara'daki kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. İki adet altın dişe el konuldu. Muğla Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma iki Cumhuriyet Savcısı tarafından genişletilerek yürütülmeye devam ediliyor.
Öldürülen yaşlı çiftin oğlu, gelini ve torunu gözaltında: Altın dişlerinin bile söküldüğü ortaya çıktı

11:51 13.03.2026
Muğla cinayet
Muğla'da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden yaşlı çiftin ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu, gelini ve torununu da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Muğla Yatağan'da 76 yaşındaki Nazire Kasap ve 87 yaşındaki eşi Asım Kasap'ın evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili soruşturmada aralarında oğlu, gelini ve torununun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yangının doğal nedenlerden çıkmadığının belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirilmişti. Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin evde bulunan altınların çalındığı belirlenirken, iki adet altın dişin de çalındığı ortaya çıktı.

Torunu, yurt dışına kaçarken yakalandı

5 Mart'ta Asım ile eşi Nazire Kasap'ın yaşadığı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının belirlenmesi üzerine, maktullerin torunu olan şüpheli Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.
Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ve E.G. ile U.K. de gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan Busenaz K. ile eşi Kürşat K, suçlarını itiraf etmiş ve yangın çıkardıkları evde yer gösterme yapmıştı. Şüphelilerin, evden çaldıkları bir miktar altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenilmişti.

Olaydan önce benzin aldıkları belirlendi

Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarından da şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nin olaydan hemen önce akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da belirlendiği öğrenilmişti.
Altın dişlerini bile sökmüşler

Sabah'ın haberine göre, şüphelilerin çaldıkları altınları Ankara'da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin TL bedelle sattıkları ortaya çıktı. Ayrıca zanlılardan birinin olay sırasında kurbanlarının altın iki adet dişini de zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara'daki kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. İki adet altın dişe el konuldu.
Muğla Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma iki Cumhuriyet Savcısı tarafından genişletilerek yürütülmeye devam ediliyor.
