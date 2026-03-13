https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/netanyahu-yeni-ittifaklar-kurduk-lubnana-yonelik-saldirilar-artacak-1104218006.html

Netanyahu: Yeni ittifaklar kurduk, Lübnan’a yönelik saldırılar artacak

Netanyahu: Yeni ittifaklar kurduk, Lübnan’a yönelik saldırılar artacak

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile yürüttükleri saldırıların ardından İran yönetiminin düşmese bile ciddi şekilde zayıflamış olacağını savundu... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T00:02+0300

2026-03-13T00:02+0300

2026-03-13T00:02+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

lübnan

hizbullah

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62e601b7f6ab3a5b4ce4794f4f251965.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile birlikte başlattıkları saldırıların İran’daki yönetimi devirmese bile önemli ölçüde zayıflatmış olacağını öne sürdü.Netanyahu, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlatılan saldırıların ardından düzenlediği ilk çevrim içi basın toplantısında, nükleer ve balistik füze tesislerini hedef alarak İran’a büyük zarar verdiklerini iddia etti.'Yeni ittifaklar kurduk, Lübnan’a yönelik saldırılar artacak'İsrail’in ABD ile kurduğu askeri iş birliği sayesinde önemli başarılar elde ettiğini savunan Netanyahu, yaşanan gelişmelerin 'tarihi bir dönüm noktası' olduğunu dile getirdi. Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve İsrail’in Lübnan’daki işgalinin kalıcı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.Netanyahu ayrıca, İran’a yönelik saldırılardan haftalar önce İsrail’in 'daha önce hayal bile edilemeyecek yeni ittifaklar kurduğunu' ifade etti.Öte yandan Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk davasına da değinerek, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kendisini affetmesi gerektiğini savundu. Herzog’un 'kendisiyle ilgili mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini' ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/trump-iranla-durum-cok-hizli-ilerliyor-ordumuz-essiz-1104217898.html

i̇ran

i̇srail

lübnan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, i̇srail, lübnan, hizbullah, abd