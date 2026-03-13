Netanyahu: Yeni ittifaklar kurduk, Lübnan’a yönelik saldırılar artacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/netanyahu-yeni-ittifaklar-kurduk-lubnana-yonelik-saldirilar-artacak-1104218006.html
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile yürüttükleri saldırıların ardından İran yönetiminin düşmese bile ciddi şekilde zayıflamış olacağını savundu... 13.03.2026
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ile birlikte başlattıkları saldırıların İran’daki yönetimi devirmese bile önemli ölçüde zayıflatmış olacağını öne sürdü.Netanyahu, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlatılan saldırıların ardından düzenlediği ilk çevrim içi basın toplantısında, nükleer ve balistik füze tesislerini hedef alarak İran’a büyük zarar verdiklerini iddia etti.'Yeni ittifaklar kurduk, Lübnan’a yönelik saldırılar artacak'İsrail’in ABD ile kurduğu askeri iş birliği sayesinde önemli başarılar elde ettiğini savunan Netanyahu, yaşanan gelişmelerin 'tarihi bir dönüm noktası' olduğunu dile getirdi. Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve İsrail’in Lübnan’daki işgalinin kalıcı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.Netanyahu ayrıca, İran’a yönelik saldırılardan haftalar önce İsrail’in 'daha önce hayal bile edilemeyecek yeni ittifaklar kurduğunu' ifade etti.Öte yandan Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk davasına da değinerek, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kendisini affetmesi gerektiğini savundu. Herzog’un 'kendisiyle ilgili mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini' ileri sürdü.
