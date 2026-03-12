https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/trump-iranla-durum-cok-hizli-ilerliyor-ordumuz-essiz-1104217898.html
Trump: İran'la durum çok hızlı ilerliyor, ordumuz eşsiz
Trump: İran'la durum çok hızlı ilerliyor, ordumuz eşsiz
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonun çok hızlı ilerlediğini ve çok iyi gittiğini iddia eden bir açıklama yaptı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
12.03.2026
2026-03-12T23:57+0300
2026-03-12T23:59+0300
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyonla ilgili durumun 'çok hızlı' ilerlediğini iddia etti. Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, "İran'la ilgili durum çok hızlı ilerliyor. Çok iyi gidiyor. Ordumuz eşsiz. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı, böyle bir şey görülmedi ve biz yapılması gerekeni yapıyoruz" dedi.
Trump: İran'la durum çok hızlı ilerliyor, ordumuz eşsiz
23:57 12.03.2026 (güncellendi: 23:59 12.03.2026)
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonun çok hızlı ilerlediğini ve çok iyi gittiğini iddia eden bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyonla ilgili durumun 'çok hızlı' ilerlediğini iddia etti.
Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, "İran'la ilgili durum çok hızlı ilerliyor. Çok iyi gidiyor. Ordumuz eşsiz. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı, böyle bir şey görülmedi ve biz yapılması gerekeni yapıyoruz" dedi.