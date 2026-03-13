Nebenzya: Washington’un İran’a karşı 'blitzkrieg’i çöktü, çıkış stratejisi yok
Nebenzya: Washington’un İran’a karşı 'blitzkrieg’i çöktü, çıkış stratejisi yok
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Washington'un 'blitzkrieg' olarak nitelendirdiği hızlı yıpratma stratejisinin başarısız olduğunu belirtti... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T22:07+0300
2026-03-13T22:07+0300
2026-03-13T22:07+0300
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri hamlenin hedeflerine ulaşamadığını, Tahran yönetiminin ayakta kaldığını ve Washington’un Ortadoğu’daki mevcut operasyon için “herhangi bir çıkış stratejisine sahip olmadığını” söyledi.İran’ın güvenliğine de değinen Rus diplomat, Tahran’ın da diğer ülkeler gibi güvenlik hakkına sahip olduğunu, ancak bu hakkın fiilen gözetilmediğini dile getirdi.Nebenzya, bölgedeki tüm aktörlerin güvenlik kaygılarının dikkate alındığı, uluslararası hukuka dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirterek, mevcut askeri tırmanışın sürdürülebilir olmadığını ve siyasi-diplomatik çözüm arayışlarının öne çıkması gerektiğini savundu.
rusya
i̇ran
tahran
i̇srail
körfez
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), rusya, abd, i̇ran, strateji, tahran, i̇srail, körfez, russia today (rt)
Nebenzya: Washington’un İran’a karşı 'blitzkrieg’i çöktü, çıkış stratejisi yok
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Washington’un 'blitzkrieg' olarak nitelendirdiği hızlı yıpratma stratejisinin başarısız olduğunu belirtti. Nebenzya, ABD’nin Ortadoğu’daki mevcut askeri operasyonundan nasıl çıkacağına dair net bir planı bulunmadığını vurguladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri hamlenin hedeflerine ulaşamadığını, Tahran yönetiminin ayakta kaldığını ve Washington’un Ortadoğu’daki mevcut operasyon için “herhangi bir çıkış stratejisine sahip olmadığını” söyledi.
Blitzkrieg başarısız oldu: İran hükümeti çökmedi, halk ona karşı ayaklanmadı ve Görünen o ki ABD’nin bu oyundan çıkmak için bir stratejisi yok.
İran’ın güvenliğine de değinen Rus diplomat, Tahran’ın da diğer ülkeler gibi güvenlik hakkına sahip olduğunu, ancak bu hakkın fiilen gözetilmediğini dile getirdi.
İran'ın güvenliği, komşu ülkeler de dahil olmak üzere tüm devletlerin güvenliği gibi, son derece önem taşıyor. Onların güvenlik hakkı vardır. İsrail'in güvenlik hakkı var, Körfez ülkelerinin güvenlik hakkı var, Lübnan'ın güvenlik hakkı var; ancak bu hakka saygı gösterilmiyor.
Nebenzya, bölgedeki tüm aktörlerin güvenlik kaygılarının dikkate alındığı, uluslararası hukuka dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirterek, mevcut askeri tırmanışın sürdürülebilir olmadığını ve siyasi-diplomatik çözüm arayışlarının öne çıkması gerektiğini savundu.