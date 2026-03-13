https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/nebenzya-washingtonun-irana-karsi-blitzkriegi-coktu-cikis-stratejisi-yok-1104246889.html

Nebenzya: Washington’un İran’a karşı 'blitzkrieg’i çöktü, çıkış stratejisi yok

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Washington’un 'blitzkrieg' olarak nitelendirdiği hızlı yıpratma stratejisinin başarısız olduğunu belirtti... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T22:07+0300

dünya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

rusya

abd

i̇ran

strateji

tahran

i̇srail

körfez

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_ce2decc274a4b0ab473157503cc7355b.png

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri hamlenin hedeflerine ulaşamadığını, Tahran yönetiminin ayakta kaldığını ve Washington’un Ortadoğu’daki mevcut operasyon için “herhangi bir çıkış stratejisine sahip olmadığını” söyledi.İran’ın güvenliğine de değinen Rus diplomat, Tahran’ın da diğer ülkeler gibi güvenlik hakkına sahip olduğunu, ancak bu hakkın fiilen gözetilmediğini dile getirdi.Nebenzya, bölgedeki tüm aktörlerin güvenlik kaygılarının dikkate alındığı, uluslararası hukuka dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirterek, mevcut askeri tırmanışın sürdürülebilir olmadığını ve siyasi-diplomatik çözüm arayışlarının öne çıkması gerektiğini savundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

