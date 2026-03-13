https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/misirli-parlamenter-abd-ve-israil-14-gunde-irani-dize-getirmeyi-basaramadi-1104246023.html
Mısırlı parlamenter: ABD ve İsrail 14 günde İran’ı ‘dize getirmeyi’ başaramadı
Sputnik Türkiye
Mısırlı parlamenter Mustafa Bakri, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Mısır lideri Sisi arasındaki telefon görüşmesinin, Mısır'ın bölgedeki tarihi ve merkezi... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T20:01+0300
dünya
ortadoğu
mısır
kahire
abd
mısır parlamentosu
i̇srail
i̇ran
hürmüz boğazı
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104227877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5e2bad182f1e679dc03dfb1eb8eeca6.jpg
Mısır Parlamentosu üyesi Mustafa Bakri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında gerçekleşen telefon görüşmesini Sputnik’e değerlendirdi. Bakri, bu temasın, Mısır devletinin ağırlığını ve Ortadoğu bölgesindeki merkezi rolünü ortaya koyduğunu vurguladı.Bakri, söz konusu telefon görüşmesinin, Mısır’ın bölgedeki tarihi ve merkezi rolünü yansıttığını belirterek, Kahire’nin bu rolünü her zaman uluslararası hukuka ve BM Şartı’na saygı ile devletlerin iç işlerine müdahaleyi reddetme ilkesi üzerine inşa ettiğini ifade etti.Milletvekili, Cumhurbaşkanı Sisi’nin özellikle Körfez Arap ülkelerinin güvenliğine yönelik her türlü tehdide açıkça karşı çıktığını anımsatarak, bu ülkelerin istikrarının Mısır’ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğünü dile getirdi.Görüşmenin zamanlamasına dikkat çeken Bakri, bu tercihin iki temel noktaya işaret ettiğini söyledi:Bakri, Kahire’nin derhal ilgili taraflarla temaslara başlayarak, herkesi herhangi bir ön koşul olmaksızın barışçıl bir çözüm veya geçici bir ateşkes arayışı için müzakere masasına oturtmaya çalışacağını öngördüğünü kaydetti. Bu çabanın, özellikle Amerikan yönetiminden gelen müzakere sinyalleriyle eşzamanlı olduğuna dikkat çekti.Çatışmanın sürmesinin doğuracağı risklere değinen Bakri, dünyanın benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Enerji koridorlarına, özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik olası saldırıların, günde yaklaşık 20.5 milyon varil petrol ihracatının ve küresel gaz tedarikinin yüzde 20’sinin durma tehlikesini beraberinde getireceğini belirten Bakri, bunun uluslararası toplumun kaldıramayacağı ekonomik kayıplara yol açacağını vurguladı.Bakri’ye göre savaş, artık sadece sahadaki askeri çatışma olmaktan çıkarak, coğrafi ve ekonomik olarak genişleyen, siyasi ve ekonomik boyutları içeren kapsamlı bir hesaplaşmaya dönüşmüş durumda.Mısırlı parlamenter, ABD-İsrail hesaplarının İran’ın hazırlık düzeyini yeterince hesaba katmadığını kaydetti. Washington ve Tel Aviv’in, kritik sembol ve hedeflere yönelik saldırıların hızlı bir çöküş getireceğini düşündüğünü belirten Bakri, çatışmaların 14 gündür devam etmesinin bu beklentilerin boşa çıktığını gösterdiğini söyledi.Bakri, İran’ın enerji dosyası ve uluslararası boğazlar üzerinden baskı unsuru kullanmasının, ABD ve İsrail üzerindeki karşı baskıyı artırma çabası olduğunu ifade etti. Bu durumun, dünya kamuoyunu ve uluslararası gözlemcileri, bölgeyi topyekün bir patlamadan kurtaracak diplomatik yola dönülmesi çağrısında bulunmaya sevk ettiğini belirtti. Bakri, bu diplomatik hattı şu anda Mısır’ın ustaca yönettiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/hurmuz-gerilimi-almanya-ve-norvec-tanker-koruma-misyonuna-katilmayacak-1104244360.html
mısır
kahire
abd
i̇srail
i̇ran
hürmüz boğazı
washington
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104227877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b686e6882a5f7838032319030a16e712.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, mısır, kahire, abd, mısır parlamentosu, i̇srail, i̇ran, hürmüz boğazı, mesud pezeşkiyan, abdulfettah el sisi , washington, tel aviv
