‘Mücteba Hamaney paraşütle gelmiş biri değil, ‘şahin kanat’ senaryosu gerçekleşti’
‘Mücteba Hamaney paraşütle gelmiş biri değil, ‘şahin kanat’ senaryosu gerçekleşti’
Dr. Mehmet Akif Koç'a göre İran'da yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney'in İran siyasetinde en az 20 yıllık bir mazisi var. 'Şahin kanat' senaryosunun... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T17:37+0300
2026-03-13T17:37+0300
2026-03-13T17:37+0300
mücteba hamaney
donald trump
i̇ran
amerika
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın Tel Aviv ile ABD üslerine yaptığı misillemeler devam ederken Donald Trump diplomasiye ilişkin tutarsız açıklamalarını sürdürüyor. Washington yönetiminin pek çok uzlaşı ihtimalini devre dışı bırakması, Tahran'ın güven zeminini yok etse de savaşın yol açtığı zorluklar, nükleer müzakereler dahil yeni bir diplomatik süreci kaçınılmaz kılıyor.ABD ve İsrail'in rejim değişikliğini hedeflediği İran'da şahin kanattan Mücteba Hamaney'in yeni rehber olarak belirlenmesi olası senaryolara ilişkin yeni soru işaretleri de yaratıyor. Bir yandan Pezeşkiyan ve Arakçi ile diplomasiye ihtimalini cepte tutan İran, savaşın sonlanmasına ilişkin sunduğu şartların da ardından sert operasyonlar ve yapısal dönüşümlerle yeni dönemin savunma hattını da kuruyor.İran'ın savaşın sonlanması için sunduğu şartları ve Mücteba Hamaney'in tutumunu İran Uzmanı Dr. Mehmet Akif Koç ile konuştuk.
i̇ran
amerika
Sputnik Türkiye
Ceyda Karan
Ceyda Karan
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Ceyda Karan
radyo sputnik, radyo, radyo, mücteba hamaney, donald trump, i̇ran, amerika
radyo sputnik, radyo, radyo, mücteba hamaney, donald trump, i̇ran, amerika
‘Mücteba Hamaney paraşütle gelmiş biri değil, ‘şahin kanat’ senaryosu gerçekleşti’
Dr. Mehmet Akif Koç’a göre İran’da yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney’in İran siyasetinde en az 20 yıllık bir mazisi var. ‘Şahin kanat’ senaryosunun gerçekleştiğini belirten Koç; İran’ın, Arakçi ve Pezeşkiyan aracılığıyla diplomasiyi önceleyeceği görüşünde.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın Tel Aviv ile ABD üslerine yaptığı misillemeler devam ederken Donald Trump diplomasiye ilişkin tutarsız açıklamalarını sürdürüyor. Washington yönetiminin pek çok uzlaşı ihtimalini devre dışı bırakması, Tahran’ın güven zeminini yok etse de savaşın yol açtığı zorluklar, nükleer müzakereler dahil yeni bir diplomatik süreci kaçınılmaz kılıyor.
ABD ve İsrail’in rejim değişikliğini hedeflediği İran’da şahin kanattan Mücteba Hamaney’in yeni rehber olarak belirlenmesi olası senaryolara ilişkin yeni soru işaretleri de yaratıyor. Bir yandan Pezeşkiyan ve Arakçi ile diplomasiye ihtimalini cepte tutan İran, savaşın sonlanmasına ilişkin sunduğu şartların da ardından sert operasyonlar ve yapısal dönüşümlerle yeni dönemin savunma hattını da kuruyor.
İran’ın savaşın sonlanması için sunduğu şartları ve Mücteba Hamaney’in tutumunu İran Uzmanı Dr. Mehmet Akif Koç ile konuştuk.
‘Amerika defalarca uzlaşı ihtimalini çöpe attı’
Amerika’nın İran ile uzlaşı ihtimalini defalarca çöpe attığını ifade ederek sözlerine başlayan Koç, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların nihai olarak bir ateşkesle sonlanacağı görüşünde. Koç’a göre uluslararası sistem de uzlaşıdan yana:
"Savaşlar sonunda bir anlaşmaya varmak için yapılır. Ancak savaşta üstün olan el biraz daha kendi avantajı için el yükseltir. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları biraz da bu niyetle bu noktaya kadar geldi. İlla ki bir süre sonra ateşkes anlaşması olacak ve nükleer ve diğer konularla ilgili müzakereler başlayacak. Amerika birkaç sefer iki sefer uzlaşıyı iki sefer de uzlaşma ihtimalini çöpe attı. 2010 Mayıs’taki Tahran deklarasyonunu çöpe attılar, 2015’teki kapsamlı ortak eylem planını Trump bizzat çöpe attı. Geçtiğimiz sene Umman’da yapılan uzlaşı ihtimali de çöpe atıldı. Şubat ayında Cenevre’de yapılan görüşmeler de etkisiz oldu. Dolayısıyla İran kendisini yarı yolda bırakmış, varılan anlaşmaları da çöpe atmış bir aktörle tekrar masaya oturmak istemeyecek ancak biraz mecbur kalacak ve uluslararası toplum da uzlaşı istiyor. İran’ın saldırıya uğramış olması ve ciddi yara almış olması bölge ülkelerinin fikirlerini ‘İran nükleer silah sahibi olsun’a çevirmeyecek. O yüzden uluslararası sistem de uzlaşı istiyor. Ben biraz daha John Mearsheimer’a yakınım. Mearsheimer ‘İran’ın karşısındaki düşmanların elinde nükleer silah varken İran’ın elinde olmaması aptallık’ diyor. Ben de bu fikre yaklaştım. Ancak ruh hastası bir liderin elinde nükleer silahlar bambaşka bir kıyamet senaryosuna varabilir.”
‘Güvenliğini Amerika’ya havale eden Körfez’in güç dengeleri değişecek’
İsrail’in savaşı yayarak Lübnan’a da saldırılar başlattığını hatırlatan Koç, Körfez’deki ABD üslerinin vurulmasının ardından ABD’ye karşı bir ‘güvensizlik’ ortamı oluştuğunu kaydetti. Koç’a göre bu, bir güç dengesi değişimine sebep olacak ve İsrail ile Körfez arasındaki ilişkiler de etkilenecek:
“Bir yandan da ülke olmasına izin verilmeyen bir Lübnan var. Her gün bombalanıyor ve insanlar yerlerinden ediliyor. Bu noktada İsrail’i ne engelleyecek örneğin? Suriye’de de kafalarına göre yerleri bombalıyorlar. Bunu ne engelleyebilir? Ellerinde nükleer silah olduğu için bu kadar rahat hareket edebiliyorlar. İlla ki uzlaşıya oturacaklar ancak Amerika bunu yine çöpe atacaktır diye düşünüyorum. Yine de Amerika, kendi askeri üsleri ve kendi prestijinin bir anda çöp olduğunu da görmüş oldu. Körfez ülkeleri bütün güvenliğini Amerika’ya ihale etmişti ve bunun için para harcamıyorlardı. Amerika onları koruyordu ve onlara mecburlardı. Amerika’nın bunu sağlamadığı veya sağlamak istemediği görüldü. Bu da önümüzdeki dönemde buradaki güç dengelerini değiştirecektir. İsrail ile Körfez arasındaki ilişkiler de etkilenecektir. Körfez savaş durumunda kendi ülkelerindeki üsleri vuran İran’a yanaşmayacaktır. Yanıltma operasyonlarını da göz ardı etmemek lazım. İran sivil altyapıları şu ana kadar vurmadı ve vurmasını gerektirecek bir şey de yok. Zaten Körfez İran’a füze sallayan ülkeler de değiller. Körfez, güvenliğini Amerika’ya havale etmiş olmanın ve dolaylı bir ahmaklığın bedelini ödüyorlar.”
‘Türkiye ‘saldırmazlık paktı’ yapabilirse tansiyon düşer’
Amerika ile Körfez arasındaki mesafelenmenin Körfez’i İran’a yaklaştırmayacağını ifade eden Koç, bölgedeki tansiyonun Türkiye’nin bir ‘saldırmazlık paktı’ kurması ihtimalinde düşebileceği görüşünde:
“Mücteba Hamaney’in açıklamalarının bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Açıklamalarında kendi iç kamuoyu ve uluslararası sisteme mesaj verdi. Sivil değil askeri hedefleri vurduklarını söyledi. Aslında ‘Amerika’yı buralarda vuramazsak nerelerde vuralım’ demek istedi. Hamaney haklı çünkü Amerika, İran’ın 12 bin kilometre ötesinde. Trump birkaç gün önce ‘İran’ın Amerika topraklarını vurabilecek füzeleri var’ dedi ancak sonra bunu tekrarlamadı ayrıca kıtalar arası füze yok. Amerika’nın elinde de böyle bir teknoloji yok. Hamaney kendi içinde tutarlı ve mantıklı açıklamalar yaptı. Hava savunma sistemi denilen şey yüzde yüz koruma sağlayan bir şey değil. Gelen füzeler yüzde 60-70’ler oranında tutulabiliyorsa başarılı kabul ediliyor. Amerika’nın bütün imkanlarını İsrail’e vermiş olması Körfez’de ciddi bir rahatsızlık da yaratıyor. Buradan Amerika ile Körfez arasında bir mesafelenme yaşanır ancak bunun alternatifi İran’a yaklaşmak da değil. Çünkü buradaki rekabet yeni başlamadı. İran da dünyanın en barışçıl ülkesi değil. Dolayısıyla yapısal krizler varken buradan bölgesel bir iş birliği çıkar mı bilmiyorum. Türkiye’nin de burada kredisi var mı emin değilim ancak ‘saldırmazlık paktı’ yapabilirse bölgede tansiyon düşebilir. İsrail’in dışlandığı bir senaryo tansiyonu azaltabilir. Körfez’deki ülkeler çok küçük ve milli orduları yok. Bu ülkeler İran ile savaşmak istemiyor ve Amerika’ya da tam olarak güvenemiyorlar. Körfez Amerika’ya muhtaç hissediyor. Tek mesele petrol satmak kadar basit değil.”
‘Mücteba Hamaney’in politikada 20 yıllık mazisi var’
Yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’in uzun yıllardır İran siyaseti içerisinde aktif olduğunu ifade eden Koç, diğer adayların dini lider olmada gerekli şartları sağlamadığını aktardı:
“Mücteba Hamaney paraşütle yukardan gelmiş bir adam değil. Beşar Esad’ın Londra’da göz doktorluğu yaparken ülkeye çağrılması gibi getirilmiş bir isim değil. Mücteba Hamaney, 1980’lerin sonundan yani İran-Irak savaşındaki son operasyonlardan beri bir şekilde sistemin içinde kalmış ve bir yandan da din adamı. İran’daki din adamları bizdeki gibi bir şeyler rivayet eden adamlar gibi değil. Daha devrimciler ve daha siyasetin içindeler. Politik olarak görünürlüğünün yaklaşık 20 yıllık mazisi var. Mücteba Hamaney, Haşimi Rafsancani ile Ahmedinejad’ın yarıştığı seçimlerden ve 2009 seçimlerinden beri Besicler üzerindeki nüfuzuyla muhalif kesimlerin eleştiri oklarının hedefinde olan bir isim. Devrim Muhafızları ile yakın ilişkiler geliştirdi. İran-Irak savaşından beri gelen ekiple birlikte yükselme durumu var. Haraket ettiği ekip sadece din adamlarından değil değil siyasetçilerden ve Devrim Muhafızları’ndan da oluşuyordu. Bunu ilerleryen zamanlarda göreceğiz. Soyadı Hamaney olduğu için göreve gelmiş bir isim değil. Soyadı Hamaney olduğu için seçildiğini düşünenler ‘Ayetullah değil de Mücteba seçildi, neden böyle oldu?’ demeleri lazım. O zaman da sunacakları isimlerin defolarını anlatmak gerekirdi. Ancak böyle bir isim de söylenmedi. Haşimi Şahrudi vardı ve birkaç sene önce öldü. İbrahim Reisi de helikopter kazasında öldü. Bu iki isim Hamaney sonrası için güçlü isimlerdi. Ebu Turabi Ferd’in de politik tecrübesi yoktu. Öbür Ayetullahların da yaşları yüksek. Bunları göreve getirmenin anlamı yok. Ali Rıza Arafi ise hukukçu ve politik tecrübesi sınırlı. Ek olarak arkalarında destek tabanı da yok. Bu isimleri tek tek konuşarak Mücteba dışında uygun bir adayın olmadığını söyleyebiliriz ancak isim söylemeden ‘Neden Hamaney oldu?’ demek çok tutarsız. Mücteba Hamaney’in bir güç zemini var ve ciddi ağlarla birlikte hareket ediyor. Ayrıca Mücteba Hamaney seyyid yani siyah sarıklı ve şu an velayeti fakih, 12 İmam ile ‘Peygamberin torunları, Peygamberin torunlarına varis oldu’ diyerek birleştirilebilir. Humeyni de Hamaney de siyah sarıklı ve Peygamber torunu kabul ediliyor. Ayrıca Hamaney öldüğünde Mücteba Hamaney’e bir sempati de doğdu. Öte yandan Tahran’daki kaynaklarımdan Mücteba’nın da saldırıda yaralandığını teyit ettim. Mücteba Hamaney’in aldığı sempatinin yanı sıra babasının intikamını alacağı da bekleniyor. Mücteba Hamaney’e ‘Ayetullah değil’ deniyor ancak Ayetullah olmanın bir kriteri yok. Bu iş biraz geleneksel. Humeyni gibi olmasa da Mücteba Hamaney’i Ayetullah’ın biraz altında bir noktada kabul edebiliriz. Mücteba Hamaney bir devlet adamı olarak seçildi. Dini lider olmanın yanı sıra bir rehber.”
‘İran’da en radikal isimlerden Humeyni dahi diplomasiye şans veriyordu’
İran tarafının diplomasiyi önceleyeceğini belirten Koç, Mücteba Hamaney’in seçilmesiyle şahin kanat senaryosunun gerçekleştiğini söyledi. Koç’a göre İran, müzakereleri Pezeşkiyan ve Arakçi aracılığıyla yürütecek:
“İranlılar diplomasiyi her zaman önceler. En radikalleri Humeyni dahi diplomasiye şans veriyordu. 8 yıl savaşın sürdüğü Irak ile bile diplomasiye onay vermişti. Akıllarda illa ki intikam almak vardır ancak bunlar aptal adamlar değiller. İranlılar diplomaside de iyiler. İran içinde üç senaryo var ve birincisi şahin kanadın gelme ihtimali. İkinci ihtimal ılımlı kanatla ayakta kalmaları üçüncü ihtimal ise kaos ancak ben bunu pek gerçekçi bulmuyorum. Ilımlı kanat senaryosunu daha rasyonel ancak daha az olası buluyorum. Şahin kanat senaryosu gerçekleşti. Şu an şahin kanat senaryosunun içindeyiz. Mücteba sertlik yanlısı bir isim ancak karşılarında ABD ve İsrail var. İran’ın karşısında Pakistan ya da Mısır gibi ülkeler olsa meseleler farklı olur ancak burada bir yandan da güç asimetrisisi var. İran çok ağır hasar verdi ancak çok ağır yara da aldı. Yaralarını sarmaları gerekiyor ve diplomasiye şans verecekler. Abbas Arakçi ile Mesud Pezeşkiyan müzakereleri yürütecektir. Hükümet müzakereleri sürdürürken Hamaney durumu değerlendirecektir.”
‘Rejimden yeni bir baskı dalgası beklemiyorum’
İran’daki kadın mücadelesinin sonuç verdiğini söyleyen Koç, rejim tarafından yeni bir baskı dalgası beklemiyor:
“Öte yandan İran’da kadınların toplumda verdiği mücadele sonuç vermiş gibi görünüyor. Ben burada yeni bir baskı dalgası beklemiyorum. İçeride biraz daha reformcu ve ılımlı kanadın alanını daraltacak şeyler görebiliriz. Devrim Muhafızları’nın daha kritik yerlere geleceğini düşünüyorum.”