‘Mücteba Hamaney paraşütle gelmiş biri değil, ‘şahin kanat’ senaryosu gerçekleşti’

“Mücteba Hamaney paraşütle yukardan gelmiş bir adam değil. Beşar Esad’ın Londra’da göz doktorluğu yaparken ülkeye çağrılması gibi getirilmiş bir isim değil. Mücteba Hamaney, 1980’lerin sonundan yani İran-Irak savaşındaki son operasyonlardan beri bir şekilde sistemin içinde kalmış ve bir yandan da din adamı. İran’daki din adamları bizdeki gibi bir şeyler rivayet eden adamlar gibi değil. Daha devrimciler ve daha siyasetin içindeler. Politik olarak görünürlüğünün yaklaşık 20 yıllık mazisi var. Mücteba Hamaney, Haşimi Rafsancani ile Ahmedinejad’ın yarıştığı seçimlerden ve 2009 seçimlerinden beri Besicler üzerindeki nüfuzuyla muhalif kesimlerin eleştiri oklarının hedefinde olan bir isim. Devrim Muhafızları ile yakın ilişkiler geliştirdi. İran-Irak savaşından beri gelen ekiple birlikte yükselme durumu var. Haraket ettiği ekip sadece din adamlarından değil değil siyasetçilerden ve Devrim Muhafızları’ndan da oluşuyordu. Bunu ilerleryen zamanlarda göreceğiz. Soyadı Hamaney olduğu için göreve gelmiş bir isim değil. Soyadı Hamaney olduğu için seçildiğini düşünenler ‘Ayetullah değil de Mücteba seçildi, neden böyle oldu?’ demeleri lazım. O zaman da sunacakları isimlerin defolarını anlatmak gerekirdi. Ancak böyle bir isim de söylenmedi. Haşimi Şahrudi vardı ve birkaç sene önce öldü. İbrahim Reisi de helikopter kazasında öldü. Bu iki isim Hamaney sonrası için güçlü isimlerdi. Ebu Turabi Ferd’in de politik tecrübesi yoktu. Öbür Ayetullahların da yaşları yüksek. Bunları göreve getirmenin anlamı yok. Ali Rıza Arafi ise hukukçu ve politik tecrübesi sınırlı. Ek olarak arkalarında destek tabanı da yok. Bu isimleri tek tek konuşarak Mücteba dışında uygun bir adayın olmadığını söyleyebiliriz ancak isim söylemeden ‘Neden Hamaney oldu?’ demek çok tutarsız. Mücteba Hamaney’in bir güç zemini var ve ciddi ağlarla birlikte hareket ediyor. Ayrıca Mücteba Hamaney seyyid yani siyah sarıklı ve şu an velayeti fakih, 12 İmam ile ‘Peygamberin torunları, Peygamberin torunlarına varis oldu’ diyerek birleştirilebilir. Humeyni de Hamaney de siyah sarıklı ve Peygamber torunu kabul ediliyor. Ayrıca Hamaney öldüğünde Mücteba Hamaney’e bir sempati de doğdu. Öte yandan Tahran’daki kaynaklarımdan Mücteba’nın da saldırıda yaralandığını teyit ettim. Mücteba Hamaney’in aldığı sempatinin yanı sıra babasının intikamını alacağı da bekleniyor. Mücteba Hamaney’e ‘Ayetullah değil’ deniyor ancak Ayetullah olmanın bir kriteri yok. Bu iş biraz geleneksel. Humeyni gibi olmasa da Mücteba Hamaney’i Ayetullah’ın biraz altında bir noktada kabul edebiliriz. Mücteba Hamaney bir devlet adamı olarak seçildi. Dini lider olmanın yanı sıra bir rehber.”