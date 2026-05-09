Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 81. yıldönümü onuruna Moskova'daki Kızıl Meydan'da geçit töreni düzenlendi
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zaferin 81. yıldönümü onuruna 9 Mayıs Cumartesi günü Moskova'daki Kızıl Meydan'da dğzenlenen geçit töreni, sona erdi. 09.05.2026, Sputnik Türkiye
Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 81. yıldönümü anısına Moskova'daki Kızıl Meydan'da geçit töreni düzenleniyor
Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 81. yıldönümü onuruna Moskova'daki Kızıl Meydan'da geçit töreni düzenlendi

09:38 09.05.2026 (güncellendi: 11:13 09.05.2026)
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zaferin 81. yıldönümü onuruna 9 Mayıs Cumartesi günü Moskova'daki Kızıl Meydan'da dğzenlenen geçit töreni, sona erdi.
Türkçe simültane çevirisiyle birlikte canlı yayın, ayrıca geçit töreninden fotoğraf ve videolar Sputnik web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında yer aldı.
Askeri üniversite ve yüksek okulların tüm branşlarından ve özel kuvvetlerden askeri personel Kızıl Meydan'da geçit törenine katıldı. Yayın sırasında, Stratejik Füze Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komuta merkezlerindeki ekipler ve Donanma gemilerinde görev yapan askerler de dahil olmak üzere özel operasyon bölgesindeki çalışmalar gösterildi. Havada geçecek bölümde ise akrobasi ekiplerinin uçakları yer aldı, Su-25'ler gökyüzünü Rus bayrağının renkleriyle boyadı.
Rusya, Zafer Bayramı dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti
11:55 09.05.2026
Moskova'daki Zafer Günü geçit töreni, bir hava gösterisiyle sona erdi

"Küba Elması" manevrası gerçekleştirildi; Rus Şövalyeleri ve Hızlılar akrobasi ekipleri, Su-30 ve MiG-29 savaş uçaklarıyla birbirlerinden minimum mesafede ortak bir uçuş gerçekleştirdi.

Son olarak, altı Su-25 taarruz uçağı, başkentin semalarını Rus bayrağının renkleriyle boyadı
11:41 09.05.2026
Kore Halk Ordusu’na ait tören birliği ilk kez Kızıl Meydan’daki geçit törenine katıldı.
11:29 09.05.2026
Putin'in tam konuşması türkçe simultane çeviriyle
10:57 09.05.2026
Putin, Rusya halkının Zafer Günü'nü kutladı: Tüm dünyayı Nazizmden kurtaran Sovyet halkı oldu!
10:35 09.05.2026
Rus lider Putin, Zafer Günü vesilesiyle askeri personeli ve Rusya halkını tebrik etti.

Putin, Zafer Günü'nü ülke için kutsal bir bayram olarak nitelendirdi.

Putin'in öne çıkan açıklamaları:

🔹 Vatan sevgisi tüm Rusya'yı birleştirir.

🔹 Büyük Anavatan Savaşı'nın hatırasını korumak Ruslar için bir şeref meselesidir.

🔹 Tüm dünyayı Nazizmden kurtaran SSCB halkıydı.

🔹 Rus askerleri, Büyük Anavatan Savaşı sırasında Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru adına muazzam fedakarlıklar yaptı.
10:13 09.05.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer geçidinin düzenlendiği Kızıl Meydan'a geldi.
