Rus lider Putin, Zafer Günü vesilesiyle askeri personeli ve Rusya halkını tebrik etti.



Putin, Zafer Günü'nü ülke için kutsal bir bayram olarak nitelendirdi.



Putin'in öne çıkan açıklamaları:



🔹 Vatan sevgisi tüm Rusya'yı birleştirir.



🔹 Büyük Anavatan Savaşı'nın hatırasını korumak Ruslar için bir şeref meselesidir.



🔹 Tüm dünyayı Nazizmden kurtaran SSCB halkıydı.



🔹 Rus askerleri, Büyük Anavatan Savaşı sırasında Avrupa halklarının özgürlüğü ve onuru adına muazzam fedakarlıklar yaptı.