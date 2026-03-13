Hürmüz gerilimi: Almanya ve Norveç tanker koruma misyonuna katılmayacak

Almanya ve Norveç, Hürmüz Boğazı’nda tankerleri korumak için planlanan deniz eskortu görevlerine katılmayı düşünmediklerini açıkladı. Berlin ve Oslo... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T19:34+0300

dünya

almanya

hürmüz boğazı

norveç

i̇ran

savaş

abd

i̇srail

Almanya ve Norveç, Orta Doğu’daki gerilimin tırmandığı bir dönemde Hürmüz Boğazı’na askeri gemi gönderme planlarının bulunmadığını açıkladı.Bazı G7 ülkelerinin, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerini korumak için eskort misyonu seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından iki ülke yönetimi net bir tutum ortaya koydu.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile düzenlediği ortak basın toplantısında Almanya’nın bölgede askeri konuşlandırma planı bulunmadığını söyledi.Almanya savaşa taraf olmak istemiyorMerz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşının geleceğine ilişkin birçok sorunun hala yanıtlanmadığını belirtti.“Bu savaş ne zaman bitecek ve sona erdirmek için hangi strateji izlenecek?” sorularının hala netleşmediğini ifade eden Merz, bu nedenle deniz yollarının askeri olarak korunmasını gündeme almak için bir neden görmediğini söyledi.Merz ayrıca Almanya’nın mevcut çatışmaya taraf olmak istemediğini vurgulayarak,“Almanya bu savaşın tarafı değildir ve parçası olmak istememektedir” dedi.Başbakan Merz, Berlin’in önceliğinin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar olduğunu da dile getirdi.Norveç de askeri plan olmadığını açıkladıNorveç Başbakanı Jonas Gahr Store da benzer bir değerlendirme yaparak ülkesinin bölgede askeri operasyon planlamadığını söyledi.Store, Hürmüz Boğazı’nın dünya enerji piyasaları için kritik bir geçiş noktası olduğunu hatırlatarak küresel petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin bu boğazdan geçtiğini belirtti.Bölgedeki çatışmaların giderek tırmandığını ifade eden Store,“Orada bir savaş başladı ve giderek büyüyor. Şu anda bölgede askeri operasyon yürütme planımız yok” dedi.

