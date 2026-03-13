https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/evlenecek-ciftlere-500-bin-lira-ceyiz-destegi-icin-basvurular-basladi-kimler-basvurabilir-basvuru-1104238303.html

Evlenecek çiftlere 500 bin lira çeyiz desteği için başvurular başladı: Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?

Evlenecek çiftlere 500 bin lira çeyiz desteği için başvurular başladı: Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?

İki İnsan Bir Hayat projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında evlilik hazırlığı yapan gençler için 500 bin lira geri ödemesiz çeyiz yardımı başvuruları... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ortaklığında hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesine başvurular bugün itibarıyle başladı. Evlilik hazırlığında olan gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Projeye kimler başvurabilir? Çeyiz yardımı projesinde aranan şartlar neler? 500 bin lira çeyiz yardımı alabilmek için nereye başvuru yapılacak? Projeye başvuru için son tarih ne?500 bin liralık çeyiz yardımı için başvurular başladıİki İnsan Bir Hayat çeyiz yardımı projesi başvuruları, 13 Mart 2026 Cuma günü başladı ve 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 81 ilde uygulanacak proje kapsamında; yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek. Başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.Çeyiz yardımı projesinde aranan şartlar neler?Projeye başvurmak için, 18-35 yaş aralığında bulunmak, Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet etmek, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olmak şartları aranıyor. Projeleye aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.Çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır? Projeye başvurular Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinde yapılacak. Başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Çeyiz yardımı için hangi belgeler isteniyor?Başvuru yapmadan önce aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.Geri ödemesiz çeyiz yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Sonuçlar, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

