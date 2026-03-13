İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Manavgat Belediyesi yolsuzluk soruşturması: 12 kişi daha tutuklandı
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'le birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 40'a yükseldi.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla, 13'ü ise serbest bırakıldı; 2 zanlının işlemleri devam ediyor.Soruşturma kapsamında daha önce eski başkan yardımcıları ve diğer bazı şüpheliler de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.
23:09 13.03.2026
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alınan 12 kişi daha tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'le birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 40’a yükseldi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla, 13’ü ise serbest bırakıldı; 2 zanlının işlemleri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında daha önce eski başkan yardımcıları ve diğer bazı şüpheliler de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.
Manavgat Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
Manavgat Belediyesi soruşturması: 19 kişi gözaltına alındı
2 Aralık 2025, 20:07
