https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/manavgat-belediyesi-sorusturmasi-19-kisi-gozaltina-alindi-1101490298.html
Manavgat Belediyesi soruşturması: 19 kişi gözaltına alındı
Manavgat Belediyesi soruşturması: 19 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyenin önceki yönetimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in tutuklu bulunduğu soruşturmada, yeni gözaltı kararları çıktı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında mevcut ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
türki̇ye
antalya
manavgat
Manavgat Belediyesi soruşturması: 19 kişi gözaltına alındı

20:07 02.12.2025
Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyenin önceki yönetimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in tutuklu bulunduğu soruşturmada, yeni gözaltı kararları çıktı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında mevcut ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
