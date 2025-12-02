https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/manavgat-belediyesi-sorusturmasi-19-kisi-gozaltina-alindi-1101490298.html

Manavgat Belediyesi soruşturması: 19 kişi gözaltına alındı

Manavgat Belediyesi soruşturması: 19 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyenin önceki yönetimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T20:07+0300

2025-12-02T20:07+0300

2025-12-02T20:07+0300

türki̇ye

antalya

antalya cumhuriyet başsavcılığı

antalya büyükşehir belediyesi

antalya emniyet müdürlüğü

manavgat

manavgat belediyesi

manavgat cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099620069_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c27eb3767bf25a3d514b5d71b4769cd8.jpg

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in tutuklu bulunduğu soruşturmada, yeni gözaltı kararları çıktı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında mevcut ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/manavgat-belediyesine-yonelik-sorusturmada-yeni-gelisme-24-kisi-daha-gozaltina-alindi-1100541819.html

türki̇ye

antalya

manavgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya emniyet müdürlüğü, manavgat, manavgat belediyesi, manavgat cumhuriyet başsavcılığı