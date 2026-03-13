Mahkeme, fenomen Murat Övüç hakkında kararını açıkladı

Türkiye
Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün tutukluluğuna devam kararı verildi.
Sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi. 20 Aralık'ta tutuklanan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini söyleyerek kendini savundu. Övüç halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Mizah amaçlı çektim, bir art niyetim yoktu Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini söyleyen Övüç, bir art niyetinin olmadığını belirterek özür diledi O hesabı kapattım yeni hesap açtımÖvüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi. Bahse konu videoyu paylaştığı eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını belirten Övüç, yeni hesabında ise takım elbiseli paylaşımlar yaptığını kaydetti. Övüç, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.Tutukluluğuna devam kararı çıktı Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir sosyal medya hesabından sanık Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Abone ol
Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün tutukluluğuna devam kararı verildi.
Sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi. 20 Aralık'ta tutuklanan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini söyleyerek kendini savundu. Övüç halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Mizah amaçlı çektim, bir art niyetim yoktu

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini söyleyen Övüç, bir art niyetinin olmadığını belirterek özür diledi

O hesabı kapattım yeni hesap açtım

Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi. Bahse konu videoyu paylaştığı eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını belirten Övüç, yeni hesabında ise takım elbiseli paylaşımlar yaptığını kaydetti. Övüç, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutukluluğuna devam kararı çıktı

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir sosyal medya hesabından sanık Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
