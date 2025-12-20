https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/fenomen-murat-ovunc-tutuklandi-1102008012.html

Fenomen Murat Övüç tutuklandı

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten dolayı tutuklandığı bildirildi. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı. Övüç'ün tutuklanma nedeni olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gerekçe gösterildi.

murat övüç