Fenomen Murat Övüç tutuklandı
Fenomen Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten dolayı tutuklandığı bildirildi. 20.12.2025
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı. Övüç'ün tutuklanma nedeni olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gerekçe gösterildi.
16:12 20.12.2025 (güncellendi: 17:12 20.12.2025)
