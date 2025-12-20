Türkiye
Fenomen Murat Övüç tutuklandı
Fenomen Murat Övüç tutuklandı
Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten dolayı tutuklandığı bildirildi. 20.12.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı. Övüç'ün tutuklanma nedeni olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gerekçe gösterildi.
16:12 20.12.2025 (güncellendi: 17:12 20.12.2025)
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı. Övüç'ün tutuklanma nedeni olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gerekçe gösterildi.
