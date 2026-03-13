Macron: Drujba petrol boru hattındaki onarım mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drujba petrol boru hattında yürütülen onarım çalışmalarının hızla tamamlanması çağrısında bulundu. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vladimir Zelenskiy ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısında, 27 Ocak'ta Kiev'in Rus petrolü sevkiyatını durdurduğu 'Drujba' petrol boru hattındaki çalışmaların tam şeffaflıkla ve en hızlı şekilde bitirilmesi gerektiğini söyledi.Macron, "Drujba petrol boru hattındaki onarım çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak gerekiyor" dedi.Macron, Paris'te düzenlenen nükleer enerji zirvesine katılan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin istişarelerde bulunduğunu belirterek, "Paris'e nükleer enerji zirvesi için gelen meslektaşlarımla 'Drujba' petrol boru hattında yaşananları görüştüm. Tam şeffaflığın sağlanması ve çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması önemli. Bence tartışmaları da yatıştırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna, 27 Ocak'ta boru hattında hasar meydana geldiği gerekçesiyle 'Drujba' petrol boru hattı üzerinden Rus petrolü sevkiyatını durdurmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drujba petrol boru hattında yürütülen onarım çalışmalarının hızla tamamlanması çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vladimir Zelenskiy ile Paris’te düzenlediği ortak basın toplantısında, 27 Ocak’ta Kiev’in Rus petrolü sevkiyatını durdurduğu 'Drujba' petrol boru hattındaki çalışmaların tam şeffaflıkla ve en hızlı şekilde bitirilmesi gerektiğini söyledi.
Macron, “Drujba petrol boru hattındaki onarım çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak gerekiyor” dedi.
Macron, Paris’te düzenlenen nükleer enerji zirvesine katılan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin istişarelerde bulunduğunu belirterek, “Paris’e nükleer enerji zirvesi için gelen meslektaşlarımla ‘Drujba’ petrol boru hattında yaşananları görüştüm. Tam şeffaflığın sağlanması ve çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması önemli. Bence tartışmaları da yatıştırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna, 27 Ocak’ta boru hattında hasar meydana geldiği gerekçesiyle 'Drujba' petrol boru hattı üzerinden Rus petrolü sevkiyatını durdurmuştu.
