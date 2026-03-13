Türkiye
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma... 13.03.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile 5 kişi gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada Başkan Günel ile birlikte Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.İstanbul Başsavcılığı açıklamasında şunlar kaydedildi:
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

08:23 13.03.2026 (güncellendi: 09:09 13.03.2026)
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile 5 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada Başkan Günel ile birlikte Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Başsavcılığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında;

Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış,

yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13.03.2025 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

