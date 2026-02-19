Türkiye
Casperlara operasyon: Bilgi sızdıran 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütlerine bilgi sızdıran 9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy Başsavcılığı bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
08:43 19.02.2026 (güncellendi: 09:56 19.02.2026)
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütlerine bilgi sızdıran 9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
"Kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde;

Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç / aranma / araç yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla;

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda17 şüpheli hakkında,

19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."

