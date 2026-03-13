https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/kudus-gunu-nedir-hangi-ulkelerde-neden-kutlaniyor-ve-nasil-aniliyor-1104228587.html

Kudüs Günü nedir? Hangi ülkelerde neden kutlanıyor ve nasıl anılıyor?

kudüs günü nedir, ne zaman kutlanır ve neden önemlidir? her yıl ramazan ayının son cuma günü anılan kudüs günü, 1979’da ayetullah humeyni tarafından ilan edildi.

Kudüs Günü (Al-Quds Day), her yıl Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen ve Filistin meselesine dikkat çekmeyi amaçlayan uluslararası bir siyasi ve dini etkinlik olarak biliniyor.Bu gün, özellikle İsrail’in Kudüs üzerindeki egemenliğine karşı çıkılması ve Filistinlilere destek verilmesi amacıyla düzenlenen yürüyüşler, mitingler ve siyasi açıklamalarla anılıyor.“Kudüs” kelimesi Arapçada “El-Kuds” olarak kullanılıyor ve günün adı da buradan geliyor.Kudüs Günü nasıl ortaya çıktı?Kudüs Günü, 1979 İran Devrimi sonrası İran’ın dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni tarafından ilan edildi.Humeyni, Müslüman dünyayı Filistin meselesi etrafında birleşmeye çağırmak amacıyla Ramazan ayının son cuma gününün “Dünya Kudüs Günü” olarak anılmasını önerdi.O tarihten bu yana İran başta olmak üzere birçok ülkede her yıl Kudüs Günü etkinlikleri düzenleniyor.Hangi ülkelerde kutlanıyor?Kudüs Günü, en büyük organizasyonlarla İran’da kutlanıyor.Ancak etkinlikler yalnızca İran ile sınırlı değil. Dünyanın birçok bölgesinde Filistin yanlısı gruplar ve siyasi hareketler tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Kudüs Günü’nün öne çıktığı ülkeler ve bölgeler arasında şunlar yer alıyor:Bazı ülkelerde ise güvenlik veya siyasi nedenlerle Kudüs Günü etkinlikleri yasaklanabiliyor ya da sınırlanabiliyor.Kudüs Günü nasıl kutlanıyor?Kudüs Günü etkinlikleri genellikle kitlesel yürüyüşler, mitingler ve siyasi konuşmalar şeklinde gerçekleşiyor.Bu etkinliklerde sıklıkla şu faaliyetler görülüyor:Özellikle Tahran, Beyrut ve Bağdat gibi şehirlerde yüz binlerce kişinin katıldığı büyük yürüyüşler düzenlenebiliyor.Neden tartışmalı bir gün?Kudüs Günü, uluslararası siyasette oldukça tartışmalı bir etkinlik olarak görülüyor.Birçok kişi bu günü Filistin’e destek ve Kudüs’ün statüsüne dikkat çekme amacıyla önemli bir sembol olarak değerlendirirken, bazı Batılı ülkeler ve İsrail yanlısı çevreler etkinliklerin siyasi propaganda veya radikal söylemler içerdiğini savunuyor.Bu nedenle bazı Avrupa ülkelerinde Kudüs Günü yürüyüşleri sıkı güvenlik önlemleri altında yapılıyor veya kısıtlanabiliyor.Kudüs’ün önemi neden bu kadar büyük?Kudüs, üç büyük din için de kutsal kabul edilen şehirlerden biri.Bu nedenle Kudüs’ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının en kritik ve hassas başlıklarından biri olarak görülüyor.Kudüs Günü neden her yıl gündeme geliyor?Ortadoğu’da yaşanan her yeni krizle birlikte Kudüs Günü yeniden uluslararası gündeme taşınıyor.Özellikle İsrail-Filistin çatışmasının tırmandığı dönemlerde, bu gün bölgesel siyasetin ve ideolojik tartışmaların önemli bir sembolü haline geliyor.Birçok uzman, Kudüs Günü’nün yalnızca dini değil aynı zamanda güçlü bir siyasi mesaj taşıyan küresel bir protesto günü olduğunu belirtiyor.

