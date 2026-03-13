https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/kuba-lideri-diaz-canel-gecenlerde-abd-yetkilileriyle-gorusmeler-gerceklestirildi-1104239671.html

Küba lideri Diaz-Canel: Geçenlerde ABD yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi

Küba lideri Diaz-Canel: Geçenlerde ABD yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ülke yetkililerinin geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T15:38+0300

2026-03-13T15:38+0300

2026-03-13T15:38+0300

dünya

küba

miguel diaz-canel

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070388234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebdef7cab193a720761fdfd1888f7c68.jpg

Küba lideri Miguel Diaz-Canel, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, iki ülke arasında var olan anlaşmazlıklara diyalog yoluyla çözümler bulmayı amaçladığını kaydetti.Diaz-Canel, “Bu görüşmelerin temel amacı, hangi ikili sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirlemek. Her iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda somut adımlar atmaya yönelik her iki tarafın istekliliğini belirlemek ve (...) tehditlerle mücadele etmek ve her iki ulusun güvenliğini ve barışını sağlamak için işbirliği alanlarını tespit etmek” ifadesini kullandı.Küba yönetiminin hiçbir zaman bu tür konulardaki spekülatif kampanyalara yanıt vermediğini hatırlatan Başkan, “Bu, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri etkilediği ve çözümler bulmak, karşılıklı anlayış alanı yaratmak ve böylece ilerlememizi ve çatışmadan uzaklaşmamızı sağlayacak son derece hassas bir süreç çerçevesinde, ciddiyet ve sorumlulukla yürütülen bir konu” dedi.Diaz-Canel, “Görüş alışverişi sırasında Küba tarafı, bu süreci eşitlik ve her iki devletin siyasi sistemlerine, egemenliğe ve hükümetlerimizin kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı temelinde yürütmeye hazır olduğunu ifade etti” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/borrell-abd-2-dunya-savasindan-bu-yana-her-savasi-kaybetti-1104238175.html

küba

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küba, miguel diaz-canel, abd