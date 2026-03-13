Türkiye
DÜNYA
Küba lideri Diaz-Canel: Geçenlerde ABD yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi
Küba lideri Diaz-Canel: Geçenlerde ABD yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ülke yetkililerinin geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Küba lideri Miguel Diaz-Canel, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, iki ülke arasında var olan anlaşmazlıklara diyalog yoluyla çözümler bulmayı amaçladığını kaydetti.Diaz-Canel, “Bu görüşmelerin temel amacı, hangi ikili sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirlemek. Her iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda somut adımlar atmaya yönelik her iki tarafın istekliliğini belirlemek ve (...) tehditlerle mücadele etmek ve her iki ulusun güvenliğini ve barışını sağlamak için işbirliği alanlarını tespit etmek” ifadesini kullandı.Küba yönetiminin hiçbir zaman bu tür konulardaki spekülatif kampanyalara yanıt vermediğini hatırlatan Başkan, “Bu, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri etkilediği ve çözümler bulmak, karşılıklı anlayış alanı yaratmak ve böylece ilerlememizi ve çatışmadan uzaklaşmamızı sağlayacak son derece hassas bir süreç çerçevesinde, ciddiyet ve sorumlulukla yürütülen bir konu” dedi.Diaz-Canel, “Görüş alışverişi sırasında Küba tarafı, bu süreci eşitlik ve her iki devletin siyasi sistemlerine, egemenliğe ve hükümetlerimizin kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı temelinde yürütmeye hazır olduğunu ifade etti” diye ekledi.
15:38 13.03.2026
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ülke yetkililerinin geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu.
Küba lideri Miguel Diaz-Canel, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, iki ülke arasında var olan anlaşmazlıklara diyalog yoluyla çözümler bulmayı amaçladığını kaydetti.
Diaz-Canel, “Bu görüşmelerin temel amacı, hangi ikili sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirlemek. Her iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda somut adımlar atmaya yönelik her iki tarafın istekliliğini belirlemek ve (...) tehditlerle mücadele etmek ve her iki ulusun güvenliğini ve barışını sağlamak için işbirliği alanlarını tespit etmek” ifadesini kullandı.
Küba yönetiminin hiçbir zaman bu tür konulardaki spekülatif kampanyalara yanıt vermediğini hatırlatan Başkan, “Bu, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri etkilediği ve çözümler bulmak, karşılıklı anlayış alanı yaratmak ve böylece ilerlememizi ve çatışmadan uzaklaşmamızı sağlayacak son derece hassas bir süreç çerçevesinde, ciddiyet ve sorumlulukla yürütülen bir konu” dedi.
Diaz-Canel, “Görüş alışverişi sırasında Küba tarafı, bu süreci eşitlik ve her iki devletin siyasi sistemlerine, egemenliğe ve hükümetlerimizin kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı temelinde yürütmeye hazır olduğunu ifade etti” diye ekledi.
