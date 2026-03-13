Borrell: ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana her savaşı kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/borrell-abd-2-dunya-savasindan-bu-yana-her-savasi-kaybetti-1104238175.html
Eski AB dış politika şefi, İran'a yönelik saldırıları durdurabilecek tek şeyin ABD’de faiz artırımı, enflasyonun yükselmesi ve iç sorunların olduğunu belirtti. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Eski AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) bayrağı altında yapılanlar hariç tüm savaşları kaybettiğine dikkat çekti.İspanya televizyonuna konuşan Borrell, Washington’un net bir operasyon planına sahip olmadığını kaydederek, “Bu operasyonu durdurabilecek tek şey dolar faizinin artırılması, enflasyonun yükselmesi ve iç sorunlar. İran’ın verdiği karşılıkla ulaşmaya çalıştığı şey de tam olarak bu” ifadesini kullandı.“ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana BM bayrağı altında yapılanlar hariç tüm savaşları kaybetti” diyen İspanyol siyasetçi, “ABD ve İsrail'in yaptığı şey, küresel bir enerji krizi yaratmak” diye ekledi.Avrupa’da yaşanan mevcut “karmaşanın”, kısmen Avrupa Komisyonu'nun yetki alanı dışındaki konularda açıklamalar yapmasından kaynaklandığını anlatan Borrell, “Anlaşmada, komisyonun dış politika ve savunma politikalarında birliği temsil etmediği net bir şekilde belirtiliyor” diye hatırlatarak bu fonksiyonun António Costa'nın liderliğindeki Avrupa Konseyi'nin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.
