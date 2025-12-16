https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bahis-reklamlarina-yasak-geliyor-yasal-duzenlemeye-gidilecek-1101839381.html
Bahis reklamlarına yasak geliyor: Yeni düzenleme yolda
Bahis reklamlarına yasak geliyor: Yeni düzenleme yolda
Sputnik Türkiye
Bahis reklamları için yasal yasak geliyor. Alkol ve sigarada uygulanan reklam yasağının bahis için de geçerli olması amacıyla hazırlanan düzenleme, önümüzdeki... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T11:32+0300
2025-12-16T11:32+0300
2025-12-16T11:33+0300
türki̇ye
bahis
reklam
tbmm
doğum izni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097189104_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ce103a49b74b2a71941e80bc25fc8777.jpg
Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasaklarının benzeri, bahis için de uygulanacak. Bahis reklamlarının yasaklanmasını öngören yasal düzenlemenin, ilerleyen günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteoroloji-uzmani-guven-ozdemir-istanbula-kar-yagisi-tarihlerini-acikladi-2-soguk-hava-sistemi-1101836687.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097189104_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d14cc94f7adef691282798e7a610a959.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahis, reklam, tbmm, doğum izni
bahis, reklam, tbmm, doğum izni
Bahis reklamlarına yasak geliyor: Yeni düzenleme yolda
11:32 16.12.2025 (güncellendi: 11:33 16.12.2025)
Bahis reklamları için yasal yasak geliyor. Alkol ve sigarada uygulanan reklam yasağının bahis için de geçerli olması amacıyla hazırlanan düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak. Teklifte, 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse erişiminin engellenmesine yönelik hükümler de yer alıyor.
Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasaklarının benzeri, bahis için de uygulanacak. Bahis reklamlarının yasaklanmasını öngören yasal düzenlemenin, ilerleyen günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.
Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.
İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.
Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.