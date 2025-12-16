Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bahis-reklamlarina-yasak-geliyor-yasal-duzenlemeye-gidilecek-1101839381.html
Bahis reklamlarına yasak geliyor: Yeni düzenleme yolda
Bahis reklamlarına yasak geliyor: Yeni düzenleme yolda
Sputnik Türkiye
Bahis reklamları için yasal yasak geliyor. Alkol ve sigarada uygulanan reklam yasağının bahis için de geçerli olması amacıyla hazırlanan düzenleme, önümüzdeki... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T11:32+0300
2025-12-16T11:33+0300
türki̇ye
bahis
reklam
tbmm
doğum izni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097189104_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ce103a49b74b2a71941e80bc25fc8777.jpg
Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasaklarının benzeri, bahis için de uygulanacak. Bahis reklamlarının yasaklanmasını öngören yasal düzenlemenin, ilerleyen günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/meteoroloji-uzmani-guven-ozdemir-istanbula-kar-yagisi-tarihlerini-acikladi-2-soguk-hava-sistemi-1101836687.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097189104_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d14cc94f7adef691282798e7a610a959.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahis, reklam, tbmm, doğum izni
bahis, reklam, tbmm, doğum izni

Bahis reklamlarına yasak geliyor: Yeni düzenleme yolda

11:32 16.12.2025 (güncellendi: 11:33 16.12.2025)
TBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
Abone ol
Bahis reklamları için yasal yasak geliyor. Alkol ve sigarada uygulanan reklam yasağının bahis için de geçerli olması amacıyla hazırlanan düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak. Teklifte, 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse erişiminin engellenmesine yönelik hükümler de yer alıyor.
Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasaklarının benzeri, bahis için de uygulanacak. Bahis reklamlarının yasaklanmasını öngören yasal düzenlemenin, ilerleyen günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.
Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.
İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.
Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul’a kar yağışı tarihlerini açıkladı: 2 soğuk hava sistemi etkili olacak
09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала