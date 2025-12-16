https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/bahis-reklamlarina-yasak-geliyor-yasal-duzenlemeye-gidilecek-1101839381.html

Bahis reklamlarına yasak geliyor: Yeni düzenleme yolda

Sputnik Türkiye

Bahis reklamları için yasal yasak geliyor. Alkol ve sigarada uygulanan reklam yasağının bahis için de geçerli olması amacıyla hazırlanan düzenleme, önümüzdeki... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasaklarının benzeri, bahis için de uygulanacak. Bahis reklamlarının yasaklanmasını öngören yasal düzenlemenin, ilerleyen günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

