Kallas: ABD, AB'yi sevmediği için bölmek istiyor
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD’nin Avrupa’yı bölmek istediğini öne sürdü. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
avrupa birliği
ab
kaja kallas
abd
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD basınına yaptığı açıklamada, Washington’un Brüksel’e yönelik tutumunu eleştirdi.Kallas, “Bence herkesin şunu anlaması çok önemli. ABD, Avrupa'yı bölmek istediğini açıkça ortaya koydu. Avrupa Birliği'ni sevmiyorlar” yorumunda bulundu.AB’li diplomat, Washington'ın AB karşıtlarının kullandığı taktiklere başvurduğunu savundu.Daha önce ABD yönetimi, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin gerçekçi olmayan beklentilere sahip olan Avrupalı yetkililerle aynı fikirde olmadığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington ve Brüksel arasındaki anlaşmazlıkların gelecek kaygılarından kaynaklandığını dile getirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’nın yanlış yönde ilerlediğini defalarca dile getirmişti. AB’yi kamu harcamalarını artırmak ve sonu olmayan ithalat ile suçlayan Trump, birlik üyesi ülkeleri sahip olduklarını doğal kaynakları kullanmadıkları için eleştirmişti.
