İsviçreli eski istihbarat subayı: İran füzeleri İsrail'deki hedefleri nispeten kolay vuruyor

İsviçreli eski istihbarat subayı: İran füzeleri İsrail'deki hedefleri nispeten kolay vuruyor

13.03.2026

İsviçre Stratejik İstihbarat Servisi’nden emekli Kurmay Albay Jacques Baud, sosyal medya açıklamasında, İran’ın İsrail’deki hedeflere nispeten kolay şekilde saldırılar düzenlediğini söyledi.Baud, “Demir Kubbe ve diğer İsrail füze savunma sistemleri aslında gerektiği gibi çalışmadı. Yani, çalıştılar ama İranlılar sadece bir değil, birkaç hava savunma sistemini hedef alma stratejisi izlediler ve hızla İsrail hava savunmasını aşırı yüklediler” ifadesini kullandı.İran’ın askeri sorunları, çatışmanın ilk günlerine kıyasla artık daha az kaynakla çözebildiğini dile getiren İsviçreli uzman, “İlk zamanlarda çok sayıda füze, İHA ve seyir füzesine sahiplerdi. Ancak daha sonra sayılarını azaltmayı başardılar çünkü artık hava savunma sistemini aşırı yüklemeye ihtiyaç duymuyorlardı. Füzeleri çok kolay bir şekilde geçiyordu. Bugünlerde gördüğümüz şey de tam olarak bu” diye anlattı.ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonu iki haftadır devam ediyor. Taraflar bu süre boyunca karşılıklı saldırılar düzenliyor. İsrail, amacının İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu savunuyor. ABD de İran’ın askeri potansiyelini yok etmekle tehdit ediyor ve bu ülkenin vatandaşlarını rejimi devirmeye çağırıyor. İran da kendini savunmaya hazır olduğunu vurgularken müzakerelere yeniden başlamanın bir anlamı olmadığını belirtiyor.

