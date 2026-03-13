Türkiye
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı: Sosyal medya fenomeni Ayşegül Erarslan evinde ölü bulundu
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı: Sosyal medya fenomeni Ayşegül Erarslan evinde ölü bulundu
İşte Benim Stilim yarışmasındaki tarzıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Erarslan evinde ölü bulundu.
Sosyal medya fenomeni Ayşegül Erarslan İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. İşte Benim Stilim isimli yarışmayla tanınan Erarslan'ın geride bir veda mektubu bıraktığı belirtildi. 27 yaşındaki ismin ölümü sosyal medyada da gündem oldu. Kimseye kötülüğüm olmadıEraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı. Eraslan, bir diğer paylaşımında ise bıraktığı veda mektubunu yayımladı. Ünlü yarışmacının veda mektubunda 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' ifadeleri yer aldı.
İşte Benim Stilim yarışmasındaki tarzıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Erarslan evinde ölü bulundu.
Sosyal medya fenomeni Ayşegül Erarslan İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. İşte Benim Stilim isimli yarışmayla tanınan Erarslan'ın geride bir veda mektubu bıraktığı belirtildi. 27 yaşındaki ismin ölümü sosyal medyada da gündem oldu.
Kimseye kötülüğüm olmadı

Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.
Eraslan, bir diğer paylaşımında ise bıraktığı veda mektubunu yayımladı. Ünlü yarışmacının veda mektubunda 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' ifadeleri yer aldı.
