Güneş’te üç hafta sonra ilk güçlü patlama: Bilim insanlarından açıklama geldi
Güneş’te üç hafta sonra ilk güçlü patlama: Bilim insanlarından açıklama geldi
Güneş’te yaklaşık üç haftalık sakinliğin ardından M1.2 sınıfında güçlü bir güneş patlaması kaydedildi. Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırma... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
14:25 13.03.2026 (güncellendi: 14:26 13.03.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGüneş Fırtınası (Temsili)
Güneş’te yaklaşık üç haftalık sakinliğin ardından M1.2 sınıfında güçlü bir güneş patlaması kaydedildi. Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI) bilim insanları, patlamanın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve Dünya üzerinde herhangi bir etki oluşturma ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.
Bilim insanları, Güneş’te yaklaşık üç haftalık düşük aktivite döneminin ardından ilk güçlü güneş patlamasını kaydetti.
Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI) Güneş Astronomi Laboratuvarı, olayın M sınıfı bir güneş patlaması olduğunu duyurdu.
Laboratuvarın yaptığı açıklamaya göre patlama 12.55’te maksimum radyasyon seviyesine ulaştı ve yaklaşık 20 dakika sürdü.

Patlamanın şiddeti: M1.2

Bilim insanları, patlamanın M1.2 seviyesinde olduğunu belirtti.
Güneş patlamaları genellikle A, B, C, M ve X sınıflarına ayrılıyor. Bu sınıflandırmada M sınıfı patlamalar güçlü kabul edilirken, X sınıfı patlamalar en büyük güneş fırtınaları arasında yer alıyor.

Güneş’teki sakin dönemin ortasında gerçekleşti

Uzmanlara göre bu olay, Güneş’te yaklaşık bir aydır devam eden düşük aktivite döneminin ortasında meydana geldi.
Laboratuvarın açıklamasına göre benzer büyüklükteki son aktivite artışı 25 Şubat’ta kaydedilmişti.
Araştırmacılar, patlamanın Güneş’in şu anda bulunduğu düşük aktivite (yerel minimum) döneminden çıkışın işareti olmadığını vurguladı.

Dünya için herhangi bir risk yok

Bilim insanları, patlamanın Güneş diskinin kenarına yakın bir bölgede meydana gelmesi nedeniyle Dünya üzerinde herhangi bir etkisinin beklenmediğini açıkladı.
Bu nedenle olayın uydu sistemleri, iletişim ağları veya elektrik altyapısı üzerinde bir risk oluşturma ihtimali bulunmuyor.

'Büyük bir güneş fırtınasının işareti değil'

Araştırmacılar, kaydedilen patlamanın izole ve rastgele bir olay olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Bilim insanlarına göre bu tür M sınıfı patlamalar Güneş’te zaman zaman görülen normal aktiviteler arasında yer alıyor ve mevcut durumda büyük bir güneş fırtınasının habercisi olarak değerlendirilmiyor.
