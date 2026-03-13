Bilim dünyası ayakta: İnsanlık 50 yıl sonra yeniden Ay’a gidiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/bilim-dunyasi-ayakta-insanlik-50-yil-sonra-yeniden-aya-gidiyor-1104234478.html

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis II görevi kapsamında Ay’a yapılacak yeni insanlı uçuş için hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı.Yetkililer, yaklaşık 98 metre uzunluğundaki Space Launch System roketinin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yeniden fırlatma rampasına taşınacağını ve uçuşun 1 Nisan gibi erken bir tarihte gerçekleştirilebileceğini bildirdi.Görev gerçekleşirse bu uçuş, insanlığın 50 yıldan uzun bir aradan sonra Ay’a yapacağı ilk insanlı yolculuk olacak.Nisan ayında fırlatma planlanıyorNASA’nın açıklamasına göre görev için Nisan ayının başında altı günlük bir fırlatma penceresi bulunuyor. Bu fırsat kaçırılırsa bir sonraki denemenin 30 Nisan veya Mayıs ayı başına ertelenebileceği ifade edildi.Artemis II görevinin aslında yılın başlarında gerçekleştirilmesinin planlandığı ancak yakıt sızıntıları ve teknik sorunlar nedeniyle ertelendiği aktarıldı.NASA yetkililerinin yaptığı açıklamada gerekli onarımların tamamlandığı ve roketin uçuş için hazır olduğu bildirildi.Artemis programı hızlandırılıyorNASA yönetiminin Artemis programını hızlandırmayı hedeflediği aktarıldı. Program kapsamında Ay görevlerinin daha düzenli yapılmasının planlandığı bildirildi.Yeni plana göre Ay’a iniş görevinin daha ileri bir aşamaya kaydırıldığı, ilerleyen yıllarda birden fazla Ay inişinin hedeflendiği ifade edildi.Öte yandan hazırlanan bir denetim raporunda Ay görevleri için kurtarma planlarının daha net hale getirilmesi gerektiği yönünde uyarılar bulunduğu aktarıldı.NASA’nın Apollo programı kapsamında 1960’lı ve 1970’li yıllarda 24 astronotu Ay’a gönderdiği, bunlardan 12’sinin Ay yüzeyine indiği belirtildi. Son insanlı Ay görevi ise 1972 yılında gerçekleştirilen Apollo 17 olmuştu.

