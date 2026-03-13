Grossi: UAEA ve Rusya zorlu çatışma koşullarında işbirliği yapmayı başardı

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Moskova'da bir kez daha buluşan Lihaçev ve Grossi, Zaporojye NGS'nin güvenliğiyle ilgili meseleleri istişare etmeyi sürdürdü.
Moskova'da Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'le görüşen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi, Rusya ve UAEA'nın zorlu çatışma koşullarına rağmen nükleer güvenlik alanında işbirliği yapmayı başardığını belirtti.Lihaçev'le Zaporojye Nükleer Güvenlik Santrali'nin (NGS) fiziksel güvenliğiyle ilgili konuları ele aldıklarını kaydeden Grossi, "UAEA ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki işbirliği bizim için çok önemli. Zira bizler, çatışma bölgesinde bulunan Zaporojye NGS'de çalışıyoruz" dedi.Zaporojye NGS'nin tam teşekküllü olarak yeniden çalışmaya başlaması için gereken koşullardan söz eden Grossi, "Santralde faaliyetlerin tam anlamıyla yeniden başlatılmasına giden yol kolay değil. Barış ve huzura ihtiyacımız var. Hiçbir nükleer santrali, güç kullanma tehditleri altında çalışamaz. Elbette bir nükleer santrali bir anda devreye alamazsınız. Bir dizi önlemin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Lihaçev: Santralin fiziksel kontrolü sağlandıRosatom Genel Müdürü Lihaçev de, Zaporojye NGS'de fiziksel kontrolün sağlandığını UAEA heyetine aktardıklarını söyledi.Santralin şu anda soğuk durdurma modunda olduğunu anımsatan Lihaçev, "UAEA, santralin çalışmaya hazırlık sürecini derinlemesine incelemek ve bu kararların özünü görmek istiyor, biz de onlara gerekli tüm bilgileri sağlayacağız" diye konuştu.Kiev rejiminin bombardımanlar düzenleyerek durumu tırmandırdığını kaydeden Rus yetkili, "Ukrayna, Energodar'da bir korku ortamı yaratmaya çalışıyor ve bu durum santralin güvenliğini doğrudan etkiliyor" diye ekledi.
Moskova'da bir kez daha buluşan Lihaçev ve Grossi, Zaporojye NGS'nin güvenliğiyle ilgili meseleleri istişare etmeyi sürdürdü.
Moskova'da Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'le görüşen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi, Rusya ve UAEA'nın zorlu çatışma koşullarına rağmen nükleer güvenlik alanında işbirliği yapmayı başardığını belirtti.

Lihaçev'le Zaporojye Nükleer Güvenlik Santrali'nin (NGS) fiziksel güvenliğiyle ilgili konuları ele aldıklarını kaydeden Grossi, "UAEA ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki işbirliği bizim için çok önemli. Zira bizler, çatışma bölgesinde bulunan Zaporojye NGS'de çalışıyoruz" dedi.

Zaporojye NGS'nin tam teşekküllü olarak yeniden çalışmaya başlaması için gereken koşullardan söz eden Grossi, "Santralde faaliyetlerin tam anlamıyla yeniden başlatılmasına giden yol kolay değil. Barış ve huzura ihtiyacımız var. Hiçbir nükleer santrali, güç kullanma tehditleri altında çalışamaz. Elbette bir nükleer santrali bir anda devreye alamazsınız. Bir dizi önlemin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lihaçev: Santralin fiziksel kontrolü sağlandı

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev de, Zaporojye NGS'de fiziksel kontrolün sağlandığını UAEA heyetine aktardıklarını söyledi.

Santralin şu anda soğuk durdurma modunda olduğunu anımsatan Lihaçev, "UAEA, santralin çalışmaya hazırlık sürecini derinlemesine incelemek ve bu kararların özünü görmek istiyor, biz de onlara gerekli tüm bilgileri sağlayacağız" diye konuştu.

Kiev rejiminin bombardımanlar düzenleyerek durumu tırmandırdığını kaydeden Rus yetkili, "Ukrayna, Energodar'da bir korku ortamı yaratmaya çalışıyor ve bu durum santralin güvenliğini doğrudan etkiliyor" diye ekledi.
