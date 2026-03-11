https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/galatasaray-liverpool-macinin-ardindan-okan-buruk-bu-macin-daha-farkli-bir-hikayesi-vardi-1104161782.html

Galatasaray Liverpool maçının ardından Okan Buruk: 'Bu maçın daha farklı bir hikayesi vardı'

Galatasaray Liverpool maçının ardından Okan Buruk: 'Bu maçın daha farklı bir hikayesi vardı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 yendikleri Liverpool karşısında rövanşı da kazanabilecek kalitede... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T07:51+0300

2026-03-11T07:51+0300

2026-03-11T07:51+0300

spor

okan buruk

davinson sanchez

liverpool

juventus

galatasaray

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104160439_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_aec94a10f9bfb8dd7c9b38be01d4321f.jpg

Basın toplantısına Trabzonspor'un yardımcı antrenörlerinden Orhan Kaynak'ın hayatını kaybettiğini hatırlatarak başlayan Buruk, "Orhan Kaynak, Trabzonspor'un hocalarından ve benim de çok yakın sevdiğim kurs arkadaşım hayatını kaybetti. Hem Trabzon camiasına hem ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.Önemli bir geceyi geride bıraktıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz Avrupa'nın önemli takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'a karşı kazanmıştık ama bu maçın daha farklı bir hikayesi vardı. Son 16’dayız, iki maçlık bir periyot olacak. Maça çok iyi başlamasak da attığımız gol oyunu pozitif anlamda bizim lehimize çevirdi. İki takım da çok fazla pozisyona girdi. Bence iyi bir maç. Türk futbolu ve ülke puanı için değerli bir galibiyet oldu. Bu kadar önemli büyük bir takımı bu sene ikinci kez yenmek bizim için çok gurur verici. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onun yanında bu statta bugün inanılmaz bir atmosfer oluşturan taraftarımıza da teşekkür edeceğim. Keşke deplasman maçında da yanımızda olabilselerdi. O bize ekstra güç katardı ama biz onlar için orada iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iyi savunma yaptıklarını vurgulayarak, "Genel olarak iyi savunma yaptık. Böyle bir takımla oynuyorsanız iyi savunma yapmak zorundasınız. İyi oyunculara karşı oynuyorsanız, her oyuncu çok iyi savunma yapmak zorunda. Top bizdeyken de ben iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarına girdik. İkinci golü bulabilirdik. Rakibimiz de golü bulabilirdi. Erken golü bulduktan sonra maçın sonuna kadar da girdiğimiz pozisyonlarla eşit bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İlk galibiyetin de şans olmadığını aslında bugün göstermiş olduk. Şimdi bizim için yeni bir sayfa olacak. Anfield'da oynayacağız. Orası çok önemli bir atmosfer, çok önemli bir stadyum ve iç sahadaki performansları bazen rakibimizin değişse de bu maç için özellikle hazırlanacaklar. Bir avantajımız; biz üç gün önce Beşiktaş derbisini oynamıştık. 10 kişi kalmıştık. Bugün bunun yorgunluğu vardı. Bu sefer rakibimiz üç gün önce Tottenham'a karşı oynayacak. Maç 90 dakika, bir önceki Juventus maçı 120 dakikalara da gitmişti. Futbol içerisinde ikisi de var. O yüzden belki bu anlamda bir avantajımız olabilir." ifadelerini kullandı."Deplasmanda daha değişik bir maç bizi bekliyor"Okan Buruk, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacakları rövanş maçının farklı olacağını dile getirdi.Liverpool'un tehlikeli oyunculara sahip olduğunu belirten Buruk, "Orada daha değişik bir maç bizi bekliyor. Bu maçın ikinci yarısında doğru çıksaydık ikinci golü bulma şansımız da yüksekti. Rakibimiz de en ufak şans verdiğinde çok hızlı bir şekilde kalenize geliyor." değerlendirmesinde bulundu.Rakiplerinin duran top savunmasına çalışacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Liverpool, ofansif duran toplarda çok iyi bir takım. Van Dijk ile birlikte çok etkililer. Defansif duran toplarda da Liverpool'a karşı kafa vuruşları yapan takımlar vardı. Biz bu golü atmaya çalıştık. Bunu da başardık. Dün bununla ilgili çalışmalarımız vardı. İnşallah daha çok tanıyoruz. İkinci maçta yine biraz daha fazla çalışıp rakibimizi daha zor durumlara sokabiliriz." şeklinde görüş belirtti."Her takımı yenebileceğimize, geçebileceğimize inanıyoruz"Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Liverpool'un favori olsa da turu geçebileceklerine inandıklarını söyledi.Kendilerinin de iyi bir takım olduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:Son 16 play-off turunda 5-2 kazandıkları ilk maçın rövanşında Juventus karşısında sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Buruk, "Juventus maçı tecrübe oldu. 1-0'lık skor maçın ortada olduğunu gösteriyor. Bazen, 'Nasıl olsa 3 gol yemeyiz.' diye düşünüyorsunuz ama futbolun içinde her şey var." dedi.Okan Buruk, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Davinson Sanchez ile ilgili, "Davinson'un sarı kartının yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden gösterdiğini anlayamadık. Herhalde hakem, 'Hiç kimseye sarı kart göstermedim. Bari bir tane göstereyim.' diye düşündü. Deplasmanda kimle oynayacağımız önem kazanıyor. Stoperde eksik olmasaydık Singo'yu birçok pozisyonda kullanabilirdik. Güzel bir gece yaşadık. Bu geceyi en az hasarla atlatmak da güzeldi." diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/galatasarayin-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1104158651.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okan buruk, davinson sanchez, liverpool, juventus, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi