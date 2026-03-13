https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/erdogan-is-siyaset-yapmaya-gelince-dillerinden-dusurmeyenler-gazi-mustafa-kemalin-mirasina-sahip-1104238699.html
Erdoğan: İş siyaset yapmaya gelince dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkmadı
Erdoğan: İş siyaset yapmaya gelince dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip... 13.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni”nde konuştu:
15:13 13.03.2026 (güncellendi: 15:17 13.03.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni”nde konuştu:
İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı 2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu (Cerrahpaşa) Arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için kazı çalışması yapıldı. Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi Proje tamamlandığında 650 bin metrekare kapalı alana sahip 150'si yoğun bakım, 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan bir kampüs kurmuş olacağız.
