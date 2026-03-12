Erdoğan ve Guterres'ten barış çağrısı, Guterres: Atatürk barışın şans eseri olmadığını anlamıştı

Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz, nerede bir gözyaşı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz. Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz, nerede bir gözyaşı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz.

Tabi burada değerli dostum Guterres'in hakkını teslim etmek isterim. Guterres bu vazifeyi üstlenmeden önce de barışı öne çıkaran bir siyasetçiydi.

Yaşadığımız her hadise bundan 13 yıl önce söylediğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünün doğruluğunu teyit ediyor.

(ABD, İsrail, İran diplomasi trafiği) Umutları kırmak, bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere rağmen sabırla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

BM'yi daha kapsamlı bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz.