Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide önleme faaliyetinde bulunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide önleme faaliyetinde bulunuyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgedeki çatışmalardan uzak tutmanın birinci öncelikleri olduğunu belirterek, İran'a yönelik saldırılarla eş... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T21:19+0300
2026-03-13T21:19+0300
türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
i̇ran
füze
balistik füze
abd
i̇srail
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Milli İrade İftar Programı’na katıldı. Erdoğan, iftarın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum'' dedi.
türki̇ye
i̇ran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126239_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_35dba430e21e38ca730d9ac36609956e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇ran, füze, balistik füze, abd, i̇srail
türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇ran, füze, balistik füze, abd, i̇srail

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide önleme faaliyetinde bulunuyoruz

21:19 13.03.2026
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi bölgedeki çatışmalardan uzak tutmanın birinci öncelikleri olduğunu belirterek, İran’a yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak mezhep ve etnik köken temelli kışkırtmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Milli İrade İftar Programı’na katıldı. Erdoğan, iftarın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum'' dedi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
POLİTİKA
15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала