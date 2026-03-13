Türkiye
Çin ve Kuzey Kore arasında tren seferleri başladı
Çin ve Kuzey Kore arasında tren seferleri başladı
Kovid-19 salgını nedeniyle 2020’de durdurulan Çin–Kuzey Kore yolcu treni seferleri yeniden başladı. Pekin’den hareket eden tren yaklaşık 25 saatlik yolculuğun... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T04:54+0300
2026-03-13T04:54+0300
dünya
asya & pasifik
çin
pekin
pyongyang
kuzey kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104219592_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_dac84c45f536bba2ad53b09b0f16e31d.jpg
Çin ile Kuzey Kore arasında 2020’de askıya alınan yolcu treni seferlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi.Yol yaklaşık 25 saatÇin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, 11 Mart saat 17.26’da Pekin’den hareket eden tren, toplam 24 saat 41 dakika süren yolculuğun ardından 12 Mart saat 18.07’de Pyongyang’a ulaştı.Haftada 4 gün sefer varAçıklamada, trenlerin haftada dört gün (pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi) sefer yapacağı belirtilirken, Pekin’den yerel saatle 17.26’da kalkacak trenin ertesi gün saat 18.00 civarında Pyongyang’a ulaşmasının planlandığı ifade edildi.Şimdilik seferlerin yalnızca diplomatlar ve resmi görevlilere açık olduğu, ancak trenlerde boş yer olması durumunda ilerleyen dönemde genel yolcular için de bilet satışının yapılabileceği kaydedildi.Pekin–Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Kuzey Kore’nin sınırlarını kapatması nedeniyle 2020’de durdurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/centcom-2-abd-ucagi-irakta-dustu-1104218968.html
çin
pekin
pyongyang
kuzey kore
asya & pasifik, çin, pekin, pyongyang, kuzey kore
04:54 13.03.2026
Kovid-19 salgını nedeniyle 2020’de durdurulan Çin–Kuzey Kore yolcu treni seferleri yeniden başladı. Pekin’den hareket eden tren yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Pyongyang’a ulaştı.
Çin ile Kuzey Kore arasında 2020’de askıya alınan yolcu treni seferlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi.

Yol yaklaşık 25 saat

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, 11 Mart saat 17.26’da Pekin’den hareket eden tren, toplam 24 saat 41 dakika süren yolculuğun ardından 12 Mart saat 18.07’de Pyongyang’a ulaştı.

Haftada 4 gün sefer var

Açıklamada, trenlerin haftada dört gün (pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi) sefer yapacağı belirtilirken, Pekin’den yerel saatle 17.26’da kalkacak trenin ertesi gün saat 18.00 civarında Pyongyang’a ulaşmasının planlandığı ifade edildi.
Şimdilik seferlerin yalnızca diplomatlar ve resmi görevlilere açık olduğu, ancak trenlerde boş yer olması durumunda ilerleyen dönemde genel yolcular için de bilet satışının yapılabileceği kaydedildi.
Pekin–Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Kuzey Kore’nin sınırlarını kapatması nedeniyle 2020’de durdurulmuştu.
