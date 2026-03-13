Cem Uzan'ın 68 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı

Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Türkiye'deki varlıklarına el konulmasını "hukuk dışı" olarak nitelendiren Cem Uzan, Paris'teki 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti. Karar üzerine... 13.03.2026
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Cem Uzan'ın son umudu olan tazminat davasını 5 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda TMSF kazandı.Cem Uzan, Avrupa'da hukuk mücadelesi yürütüyordu ancak Fransız yargısı, bu iddiaların aksine son yıllardaki kararlarında Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olduğuna hükmetti. Bu süreç, Uzan ailesinin 2021 yılında açtığı tazminat davasının reddedilmesiyle sonuçlandı.TMSF, bu karar üzerine Cem Uzan'ın Paris'teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu. Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına da ihtiyati tedbir konuldu.Mahkeme, Uzan'ların Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için yapay bir zemin oluşturmaya çalıştığını saptadı. Gerekçeli kararda, TMSF'nin bir kamu tüzel kişiliği olduğu vurgulanarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığı belirtildi.Uzan ailesinin Türkiye'ye verdiği zarar minimum 17,4 milyar dolarDavayı yetkisizlik gerekçesiyle reddeden mahkeme, ayrıca Uzan'ların davalılara toplam 100 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.Uzan ailesinin Türkiye'ye verdiği zararın minimum 17,4 milyar dolar olduğu bildirildi.Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulmasının yaklaşık 6,5 milyar dolar kamu zararına sebep olduğu ve oluşan zararın halkın vergileriyle karşılandığı ifade edildi.Söz konusu zarar tutarı için TMSF'nin Hazine'den borçlandığı ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere paralarının geri ödendiği kaydedildi.Uzan ailesinin sebep olduğu kamu zararının DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar dolara karşılık geldiği aktarıldı.Öte yandan, Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemlerin tespit edilmesi üzerine bu usulsüzlük için de hakkında mahkumiyet kararı verildi.İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan, "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hüküm giydi.Uzan hakkında kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunuyorTMSF, Uzan'ların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi yürütüyor.Uluslararası Tahkim Heyetinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili davada da Türkiye'yi haklı bulduğu, faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı bildirildi.
Sputnik Türkiye
14:11 13.03.2026
Türkiye'deki varlıklarına el konulmasını "hukuk dışı" olarak nitelendiren Cem Uzan, Paris'teki 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti. Karar üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Uzan'ın Paris'teki konutunda bulunan özel kasasına el konulurken, ayrıca Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına da ihtiyati tedbir konuldu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Cem Uzan'ın son umudu olan tazminat davasını 5 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda TMSF kazandı.
Cem Uzan, Avrupa'da hukuk mücadelesi yürütüyordu ancak Fransız yargısı, bu iddiaların aksine son yıllardaki kararlarında Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olduğuna hükmetti. Bu süreç, Uzan ailesinin 2021 yılında açtığı tazminat davasının reddedilmesiyle sonuçlandı.
TMSF, bu karar üzerine Cem Uzan'ın Paris'teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu. Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına da ihtiyati tedbir konuldu.
Mahkeme, Uzan'ların Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için yapay bir zemin oluşturmaya çalıştığını saptadı. Gerekçeli kararda, TMSF'nin bir kamu tüzel kişiliği olduğu vurgulanarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

Uzan ailesinin Türkiye'ye verdiği zarar minimum 17,4 milyar dolar

Davayı yetkisizlik gerekçesiyle reddeden mahkeme, ayrıca Uzan'ların davalılara toplam 100 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.
Uzan ailesinin Türkiye'ye verdiği zararın minimum 17,4 milyar dolar olduğu bildirildi.
Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulmasının yaklaşık 6,5 milyar dolar kamu zararına sebep olduğu ve oluşan zararın halkın vergileriyle karşılandığı ifade edildi.
Söz konusu zarar tutarı için TMSF'nin Hazine'den borçlandığı ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere paralarının geri ödendiği kaydedildi.
Uzan ailesinin sebep olduğu kamu zararının DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar dolara karşılık geldiği aktarıldı.
Öte yandan, Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemlerin tespit edilmesi üzerine bu usulsüzlük için de hakkında mahkumiyet kararı verildi.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan, "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hüküm giydi.

Uzan hakkında kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor

TMSF, Uzan'ların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi yürütüyor.
Uluslararası Tahkim Heyetinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili davada da Türkiye'yi haklı bulduğu, faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı bildirildi.
