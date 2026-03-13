https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/msb-irandan-ateslenen-balistik-muhimmat-etkisiz-hale-getirildi--1104231139.html

MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

MSB, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, 'İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir' açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

