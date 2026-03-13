Türkiye
MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2026-03-13T12:57+0300
2026-03-13T13:09+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
i̇ran
balistik
balistik füze
Milli Savunma Bakanlığı, 'İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir' açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."
türki̇ye
i̇ran
milli savunma bakanlığı (msb), i̇ran, balistik, balistik füze
milli savunma bakanlığı (msb), i̇ran, balistik, balistik füze

MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

12:57 13.03.2026 (güncellendi: 13:09 13.03.2026)
Milli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© AA
Abone ol
MSB, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 'İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir' açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:
"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.
Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.
Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."
