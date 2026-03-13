Türkiye
Çekici üzerindeki aracı yola düşürdü: Fark etmeden yoluna devam etti
Bolu'da kırmızı ışıkta duran çekicinin üzerindeki araç yola düştü. Çekici ise yoluna devam etti. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Bolu'da trafik ışıklarında duran iki aracın yüklü olduğu çekici, hareket edince çekicinin üzerindeki araç yola düştü. Durumu fark etmeyen çekicinin sürücüsü ise yola devam etti. O anlar arkadaki tırın araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çekicideki araç kaydı yola düştüD-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana gelen olayda, iki otomobil yüklü çekici, yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada çekicinin üzerinde bulunan bir otomobil yola düştü. Durumu fark etmeyen çekici sürücüsü yoluna devam ederken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, otomobili yol kenarına itti. Sürücü polis arayınca fark ettiKendisine ulaşılan çekici sürücüsü, bölgeye gelerek otomobili araca yükledi. Sürücüye idari para cezası kesildi. Öte yandan olay anı, çekicinin arkasında seyreden tırın araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen çekicinin yeşil ışığın yanmasıyla hareket etmesi ve taşıdığı otomobilin yola düşmesi yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, tır sürücüsünün uyarı amacıyla defalarca korna bastığı duyuluyor.
12:15 13.03.2026 (güncellendi: 12:17 13.03.2026)
Bolu'da kırmızı ışıkta duran çekicinin üzerindeki araç yola düştü. Çekici ise yoluna devam etti.
Bolu'da trafik ışıklarında duran iki aracın yüklü olduğu çekici, hareket edince çekicinin üzerindeki araç yola düştü. Durumu fark etmeyen çekicinin sürücüsü ise yola devam etti. O anlar arkadaki tırın araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.
Çekicideki araç kaydı yola düştü

D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana gelen olayda, iki otomobil yüklü çekici, yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada çekicinin üzerinde bulunan bir otomobil yola düştü. Durumu fark etmeyen çekici sürücüsü yoluna devam ederken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, otomobili yol kenarına itti.

Sürücü polis arayınca fark etti

Kendisine ulaşılan çekici sürücüsü, bölgeye gelerek otomobili araca yükledi. Sürücüye idari para cezası kesildi. Öte yandan olay anı, çekicinin arkasında seyreden tırın araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen çekicinin yeşil ışığın yanmasıyla hareket etmesi ve taşıdığı otomobilin yola düşmesi yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, tır sürücüsünün uyarı amacıyla defalarca korna bastığı duyuluyor.
İstanbul'da çekici terörü: Önce sıkıştırdı ve çarptı sonra darp etti
