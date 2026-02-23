Türkiye
İstanbul'da çekici terörü: Önce sıkıştırdı ve çarptı sonra darp etti
İstanbul'da çekici terörü: Önce sıkıştırdı ve çarptı sonra darp etti
İstanbul'da bir çekici, trafikte sıkıştırdığı bir araca önce çarptı sonra da sürücüyü darp etti. Çekicinin şoförü gözaltına alındı.
Tuzla Şifa Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir çekici sürücüsü seyir halindeyken önce bir aracı sıkıştırdı sonra da araca çarptı. Kaza sonrasında ise otomobil sürücüsünü darp etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çekicinin sürücüsü gözaltına alındı. Kimliği görüntülerden tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şifa Mahallesi D-100 kara yolu istikametinde bir çekici şoförünün aracıyla seyir halindeki otomobile çarpıp, sürücüsünü darp etmesine yönelik bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen çekicinin şoförü Y.K'yi (36) gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çekicinin trafikte otomobili sıkıştırma anı bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da çekici terörü: Önce sıkıştırdı ve çarptı sonra darp etti

İstanbul'da bir çekici, trafikte sıkıştırdığı bir araca önce çarptı sonra da sürücüyü darp etti. Çekicinin şoförü gözaltına alındı.
Tuzla Şifa Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir çekici sürücüsü seyir halindeyken önce bir aracı sıkıştırdı sonra da araca çarptı. Kaza sonrasında ise otomobil sürücüsünü darp etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.
Kimliği görüntülerden tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şifa Mahallesi D-100 kara yolu istikametinde bir çekici şoförünün aracıyla seyir halindeki otomobile çarpıp, sürücüsünü darp etmesine yönelik bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen çekicinin şoförü Y.K'yi (36) gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çekicinin trafikte otomobili sıkıştırma anı bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
