78 yaşındaki kurye viral oldu, 500 bin dolar bağış toplandı

ABD’de Richard Pulley adlı 78 yaşındaki Tennessee’li emekli, işsiz olan eşiyle birlikte ilaç masraflarını karşılayabilmek için bir yemek teslimat ağının... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Pulley, salı sabahı ABD'nin Tennessee eyaletinde müşteri Brittany Smith’in kapısına siparişini teslim etmeye çalışırken kapı zili kamerasına yansıdı.Pulley, Smith’in evine giden patikada yavaşça yürüdü ve ön verandaya çıkan merdivenlerin önünde bir an duraksadı.Duraksadığı anlar viral olduSmith’in TikTok hesabında paylaşılan ve yürek burkan videoya göre, teslimat görevlisi sonunda dengesini buldu ve saat 11.00’e kısa süre kala siparişi bırakmak için yavaşça eğildi.Kararlı teslimat görevlisinin videosunu izleyen Smith, “Starbucks teslimatçısı Richard’ı” bulmak için bir çağrı yaptı. Saatler içinde internet kullanıcıları yaşlı adamın Pulley olduğunu tespit etti.Yetmişli yaşlarının sonlarındaki Pulley, kendisi ve eşi Brenda Pulley’in bir yılı aşkın süredir teslimatları birlikte yaptıklarını anlattı. Brenda’nın ‘kendi hatası olmadan’ işten çıkarılmasının ardından çift bu işe başlamış, Brenda aracı kullanırken Pulley yemek teslimatlarını yapıyor.'Sizi işe almayı bekleyen bir insan kuyruğu olmuyor'Brenda, WSMV-TV’ye yaptığı açıklamada şöyle dedi:12 Mart 2026’da Pulley ve eşi Brenda, yabancıların gösterdiği cömertliği öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.Yetmişli yaşlarındaki Pulley, eşiyle birlikte bir yıldan uzun süredir DoorDash teslimatlarını dönüşümlüyaptıklarını söyledi.Hikayeyi öğrendikten sonra Smith, Pulley çifti için GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattı ve amacının “Richard’ın yeniden emekliliğe dönebilmesine yardım etmek” olduğunu söyledi.500 bin dolar toplandıCuma sabahı erken saatler itibarıyla kitlesel bağış kampanyasında yaklaşık 500 bin dolar toplandı.Smith, perşembe günü Pulley çiftiyle yerel bir hamburger restoranında buluşarak onlara bağış kampanyasını gösterdi.56 yılı aşkın süredir evli olan çift, yabancı insanların kendilerinin emekliliğin tadını çıkarabilmesi için gösterdiği cömertlik karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Toplanan para, uzun süredir mücadele ettikleri mali yükleri hafifletecek.Pulley şöyle konuştu:Brenda ise her yıl binlerce dolarlık sağlık masraflarıyla uğraştığını belirterek şöyle dedi:

