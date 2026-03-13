https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/bayramda-hava-nasil-olacak-19-22-mart-hava-tahmini-1104218565.html
Bayramda hava nasıl olacak? 19-22 Mart hava tahmini
Bayramda hava nasıl olacak? 19-22 Mart hava tahmini
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, bayramda poyrazın etkisiyle serin ve yer...
Ramazan Bayramı haftasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının büyük ölçüde mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre 16–22 Mart tarihleri arasında Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle İç Anadolu’nun kuzeybatısında sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 1 ila 3 derece üzerinde olacak.Karadeniz kıyılarında yağışların normal seviyelerin altında kalacağı öngörülürken, Kıyı Ege ve güney bölgelerde yağışların ortalamanın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftasında da benzer bir hava tablosunun etkili olması bekleniyor.Öte yandan bayram günlerinde Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış ihtimali bulunuyor. Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur beklenirken, Marmara ve Karadeniz çevresinde de yağış görülebileceği belirtiliyor.
Bayramda hava nasıl olacak? 19-22 Mart hava tahmini
Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, bayramda poyrazın etkisiyle serin ve yer yer yağışlı bir havanın yaşanabileceğini belirtti.
Ramazan Bayramı haftasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının büyük ölçüde mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.
Tahminlere göre 16–22 Mart tarihleri arasında Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle İç Anadolu’nun kuzeybatısında sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 1 ila 3 derece üzerinde olacak.
Karadeniz kıyılarında yağışların normal seviyelerin altında kalacağı öngörülürken, Kıyı Ege ve güney bölgelerde yağışların ortalamanın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftasında da benzer bir hava tablosunun etkili olması bekleniyor.
Öte yandan bayram günlerinde Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış ihtimali bulunuyor. Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur beklenirken, Marmara ve Karadeniz çevresinde de yağış görülebileceği belirtiliyor.