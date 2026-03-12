Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Otobüs seferlerinde bayram yoğunluğu başladı: 8 milyon yolcu bekleniyor
Otobüs seferlerinde bayram yoğunluğu başladı: 8 milyon yolcu bekleniyor
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi ve havaların ısınmasıyla otobüs seferlerinde hareketlilik başladı. 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs... 12.03.2026
2026-03-12T17:31+0300
2026-03-12T17:31+0300
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası otobüs seferlerinde bayram yoğunluğunun başladığını açıkladı. Yıldırım, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs biletini satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.Türkiye genelinde 343 firmanın yaklaşık 8 bin otobüsle hizmet verdiğini belirten Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan sefer sayısının bayram ve tatil dönemlerinde 27 bine kadar çıktığını belirtti.2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinin Ramazan Bayramı'yla birleşmesiyle tatilin 9 güne uzadığını dile getiren Yıldırım, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var" ifadelerini kullandı.
türki̇ye
Otobüs seferlerinde bayram yoğunluğu başladı: 8 milyon yolcu bekleniyor

17:31 12.03.2026
Abone ol
Ramazan Bayramı’nın okulların ara tatiline denk gelmesi ve havaların ısınmasıyla otobüs seferlerinde hareketlilik başladı. 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs biletinin satışa sunulacağı, tatil süresince ise yaklaşık 8 milyon yolcunun taşınmasının hedeflendiği belirtildi.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası otobüs seferlerinde bayram yoğunluğunun başladığını açıkladı.
Yıldırım, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs biletini satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Türkiye genelinde 343 firmanın yaklaşık 8 bin otobüsle hizmet verdiğini belirten Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan sefer sayısının bayram ve tatil dönemlerinde 27 bine kadar çıktığını belirtti.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinin Ramazan Bayramı'yla birleşmesiyle tatilin 9 güne uzadığını dile getiren Yıldırım, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var" ifadelerini kullandı.
