APP plaka cezalarında yeni karar: 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Standart dışı plakalara yönelik 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi. Karar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla alındı.İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi.Denetimler 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik amacıyla yapılacakPlaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirileceği bildirildi.Ayrıca bu kapsamda, 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezaların da iptal edildiği açıklandı.TŞOF tarafından basılan plakalar için ceza uygulanmayacakYetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.Ancak vatandaşın, yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması halinde 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.Sahte ve yetkisiz plakalarda 140 bin lira ceza sürecekTŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi ve sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.
