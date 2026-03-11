Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/app-plaka-cezalarinda-yeni-karar-27-subattan-itibaren-kesilen-cezalar-iptal-edildi-1104162736.html
APP plaka cezalarında yeni karar: 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
APP plaka cezalarında yeni karar: 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T09:15+0300
2026-03-11T09:15+0300
ekonomi̇
plaka
app plaka cezası
app plaka
mustafa çiftçi
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104081194_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1da6cf1023c23987e3668f248402d2d1.jpg
Standart dışı plakalara yönelik 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi. Karar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla alındı.İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi.Denetimler 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik amacıyla yapılacakPlaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirileceği bildirildi.Ayrıca bu kapsamda, 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezaların da iptal edildiği açıklandı.TŞOF tarafından basılan plakalar için ceza uygulanmayacakYetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.Ancak vatandaşın, yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması halinde 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.Sahte ve yetkisiz plakalarda 140 bin lira ceza sürecekTŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi ve sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/akaryakit-fiyatlari-hareketli-zamdan-sonra-benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1104162386.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104081194_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a937bd38a66c2835765bacdbac2b4ce8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
plaka, app plaka cezası , app plaka, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı
plaka, app plaka cezası , app plaka, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı

APP plaka cezalarında yeni karar: 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi

09:15 11.03.2026
© AAAPP plaka
APP plaka - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi. Plaka değişim işlemlerindeki yoğunluk nedeniyle denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağı bildirildi.
Standart dışı plakalara yönelik 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi. Karar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla alındı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi.

Denetimler 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik amacıyla yapılacak

Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Ayrıca bu kapsamda, 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezaların da iptal edildiği açıklandı.

TŞOF tarafından basılan plakalar için ceza uygulanmayacak

Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.
Ancak vatandaşın, yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması halinde 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sahte ve yetkisiz plakalarda 140 bin lira ceza sürecek

TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi ve sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatları hareketli: Zamdan sonra benzin ve motorine indirim geliyor
09:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала