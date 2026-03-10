Türkiye
Sınır hattında gerilim: 'Afganistan, Pakistan askeri noktalarını hedef aldı'
Sınır hattında gerilim: 'Afganistan, Pakistan askeri noktalarını hedef aldı'
Sputnik Türkiye
10.03.2026
dünya
pakistan
afganistan
kabil
tolo news
Afganistan ordusunun, Pakistan ile fiili sınırı oluşturan Durand Hattı boyunca İslamabad’a ait askeri noktalara saldırı düzenlediği iddia edildi.Tolo News'ün kaynaklara dayandırdığı habere göre Afganistan ordusu, Paktia vilayetinin Dand Patan ilçesinde sınır hattı boyunca Pakistan askeri noktalarını hedef aldı.Haberde, çatışmalar sırasında Pakistan tarafından ateşlenen bir top mermisinin Dand Patan ilçesine bağlı Kot bölgesinde bir eve isabet ettiği de öne sürüldü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.Pakistan - Afganistan gerilimiPakistan, 22 Şubat’ta ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara karşılık olarak Afganistan sınırında “terör kampı” olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.Afganistan yönetimi ise 26 Şubat’ta sınır hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Pakistan da misilleme olarak Kabil’de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.Pakistan, operasyonlar sonucunda Afganistan tarafında 583 kişinin hayatını kaybettiğini, 795’ten fazla kişinin yaralandığını ileri sürmüştü. Afganistan yönetimi ise Pakistan’ın saldırıları nedeniyle 110 kişinin öldüğünü ve 123 kişinin yaralandığını bildirdi.İki ülke arasında benzer bir gerilim Ekim 2025’te de yaşanmış, taraflar Kasım 2025’te ateşkesin detaylarını görüşmek üzere İstanbul’da bir araya gelmişti. Ancak görüşmeler sonuçsuz kalmış ve müzakereler askıya alınmıştı.
pakistan
afganistan
kabil
11:17 10.03.2026
Afganistan ordusunun, Pakistan ile fiili sınırı oluşturan Durand hattı boyunca Pakistan'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlediği ileri sürüldü. Sınır hattındaki çatışmaların sivilleri de etkilediği iddia ediliyor.
Afganistan ordusunun, Pakistan ile fiili sınırı oluşturan Durand Hattı boyunca İslamabad’a ait askeri noktalara saldırı düzenlediği iddia edildi.
Tolo News'ün kaynaklara dayandırdığı habere göre Afganistan ordusu, Paktia vilayetinin Dand Patan ilçesinde sınır hattı boyunca Pakistan askeri noktalarını hedef aldı.
Haberde, çatışmalar sırasında Pakistan tarafından ateşlenen bir top mermisinin Dand Patan ilçesine bağlı Kot bölgesinde bir eve isabet ettiği de öne sürüldü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Pakistan - Afganistan gerilimi

Pakistan, 22 Şubat’ta ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara karşılık olarak Afganistan sınırında “terör kampı” olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.
Afganistan yönetimi ise 26 Şubat’ta sınır hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Pakistan da misilleme olarak Kabil’de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.
Pakistan, operasyonlar sonucunda Afganistan tarafında 583 kişinin hayatını kaybettiğini, 795’ten fazla kişinin yaralandığını ileri sürmüştü. Afganistan yönetimi ise Pakistan’ın saldırıları nedeniyle 110 kişinin öldüğünü ve 123 kişinin yaralandığını bildirdi.
İki ülke arasında benzer bir gerilim Ekim 2025’te de yaşanmış, taraflar Kasım 2025’te ateşkesin detaylarını görüşmek üzere İstanbul’da bir araya gelmişti. Ancak görüşmeler sonuçsuz kalmış ve müzakereler askıya alınmıştı.
