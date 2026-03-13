ABD: Mücteba Hamaney ve diğer liderler hakkında bilgi verene 10 milyon dolara kadar ödül verilecek
ABD, Mücteba Hamaney ve bazı İranlı yetkililerin yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif edildiğini duyurdu. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Adalet İçin Ödüller (RFJ) programı yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın yeni lideri Ayetullah Mücteba Hameney ve diğer yetkililerin yerinin tespit edilmesi için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ettiğini bildirdi.Ödül, Ayetullah Mücteba Hameney, Yüksek Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asghar Hejazi, YÖK Danışmanı Ali Larijani, İçişleri Bakanı Tuğgeneral Eskandar Momeni ve İstihbarat ve Güvenlik Bakanı İsmail Katip dahil olmak üzere çeşitli kişiler hakkında bilgi verenlere yöneliktir.
"Adalet İçin Ödüller, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı birimlerin kilit liderleri hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül sunuyor. Bu kişiler, dünya çapında terörizmi planlayan, organize eden ve uygulayan IRGC'nin çeşitli unsurlarına komuta ediyor ve yönlendiriyor"
