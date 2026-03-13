https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/abd-mucteba-hamaney-ve-diger-liderler-hakkinda-bilgi-verene-10-milyon-dolara-kadar-odul-verilecek-1104247344.html

ABD: Mücteba Hamaney ve diğer liderler hakkında bilgi verene 10 milyon dolara kadar ödül verilecek

Sputnik Türkiye

ABD, Mücteba Hamaney ve bazı İranlı yetkililerin yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif edildiğini duyurdu. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T22:24+0300

dünya

abd

mücteba hamaney

abd

i̇ran

dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104054925_0:156:1249:859_1920x0_80_0_0_87046ac909e7f72a26286bfc408699f9.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Adalet İçin Ödüller (RFJ) programı yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın yeni lideri Ayetullah Mücteba Hameney ve diğer yetkililerin yerinin tespit edilmesi için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ettiğini bildirdi.Ödül, Ayetullah Mücteba Hameney, Yüksek Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asghar Hejazi, YÖK Danışmanı Ali Larijani, İçişleri Bakanı Tuğgeneral Eskandar Momeni ve İstihbarat ve Güvenlik Bakanı İsmail Katip dahil olmak üzere çeşitli kişiler hakkında bilgi verenlere yöneliktir.

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

